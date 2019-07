Kevin Durant a Brooklyn/ NBA, i Nets fanno il grande colpo: Russell va a Golden State

Kevin Durant firmerà con i Brookyln Nets: si accende il mercato del basket NBA e, nella notte tra domenica e lunedì, è successo davvero di tutto con la geografia della Lega che cambia drasticamente. Uno dei grandi colpi è quello di Brookyin: quadriennale da 164 milioni di dollari per l’MVP delle Finali 2017 e 2018, che dunque andrà a formare i nuovi “Big Three” con Kyrie Irving e DeAndre Jordan. Per liberare spazio salariare, i Nets hanno spedito D’Angelo Russell a Golden State: finisce l’era dei Golden State Warriors che hanno mandato Andre Iguodala ai Memphis Grizzlies e ripartono dunque da Steph Curry e Klay Thompson (che ha scelto di rifirmare) ma adesso non sono più la squadra da battere. Durant invece cambia la terza franchigia da quando è entrato nella Lega con la seconda scelta assoluta (era il 2007): nove stagioni tra Seattle e Oklahoma City, appena tre agli Warriors. Si era vociferato che il suo futuro potesse essere a New York e così è stato, ma sia lui che Irving hanno deciso per Brooklyn invece che Manhattan. I Knicks si “consolano” con Reggie Bullock e Julius Randle, ma ovviamente si tratta di qualcosa di diverso. Bisogna comunque mettere un asterisco: la rottura del tendine d’Achille subita nel corso delle finali farà stare fuori Durant per tutta la prossima stagione, e dunque intanto bisognerà vedere come i Nets si comporteranno senza di lui.

DURANT A BROOKLYN: COME CAMBIA LA GEOGRAFIA NBA

La firma di Kevin Durant ai Brooklyn Nets cambia inevitabilmente la NBA: adesso forse la Eastern Conference, che si è già presa il titolo 2019 con i Toronto Raptors, è pronta a lanciare una sfida reale alla Western. Da Philadelphia (che ha preso Al Horford) a una Boston che ha perso due pedine fondamentali ma acquisito Kemba Walker, passando per la stessa Toronto che con la conferma di Kawhi Leonard (conteso dai Los Angeles Clippers) sarebbe ancora la favorita. Durant ancora una volta sceglie di non legarsi a una franchigia, rendendo chiara la sua idea: ha voglia di nuove sfide, non necessariamente legate all’aspetto economico ma al desiderio di confrontarsi con altre realtà e provare a vincere in contesti diversi, anche se la decisione di legarsi a Irving e Jordan rinverdirà le polemiche di chi aveva già aspramente criticato il suo trasferimento a Oakland nel 2016. A questo punto però si apre un interessantissimo punto interrogativo: cosa faranno i Los Angeles Lakers? Alla corte di LeBron James è arrivato Anthony Davis, c’è lo spazio salariale per firmare un big ma, a meno che non sia Leonard – difficile adesso – i migliori si sono già tutti accasati (Damian Lillard per esempio ha rifirmato con Portland). Dunque si profila l’idea di un roster formato da veterani con contratto minimo e magari un terzo violino o giocatore di sistema (Marcus Smart?), ma per il momento i gialloviola hanno appena tre giocatori sotto contratto e devono crearsi tutto un roster per andare all’assalto di un titolo che manca da nove anni.

