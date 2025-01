Kevin Paul e Karen Art, chi sono i figli di Mal: nati nel 1998 e nel 2001

Mal ha conosciuto nel 1989 quella che poi sarebbe diventata la donna della sua vita, Renata Couling. All’epoca era appena una ragazzina di diciotto anni ma il loro amore, cominciato con un colpo di fulmine, ha dato dei frutti importanti negli anni seguenti. Renata e Mal hanno infatti messo al mondo due ragazzi, un maschio e una femmina. I figli di Mal si chiamano Kevin Paul e Karen Art e sono nati nel 1998 e nel 2001, quando i genitori erano insieme ormai da più di dieci anni. All’epoca del primo incontro, infatti, Renata era giovanissima e Mal non più: hanno però aspettato qualche anno affinché anche la moglie avesse un’età consona a diventare genitore e così è stato.

Kevin Paul e Karen Art, chi sono i figli di Mal: papà non troppo presente ma…

Come tutti gli artisti, anche Mal ha avuto una vita impegnata ed è stato spesso fuori di casa per tour, concerti, film e così via. Per questa ragione non sempre è stato presente nella quotidianità dei suoi figli: spesso, infatti, Renata si è trovata a crescerli da sola ma proprio la moglie di Mal, parlando dei loro figli e del suo modo di essere papà, ha spiegato che il marito, pur non essendo troppo presente, recupera quando c’è con del tempo di qualità.

Parlando della figlia Karen Art, nata nel 2001, Mal ha raccontato: “Mio padre morì 4 giorni prima della sua nascita e io ho avuto un momento di crisi perché lui stava benissimo. (….) È venuto a mancare all’improvviso e io rimasi talmente male perché volevo che conoscesse i miei figli. Lui si chiamava Arturo, così pensai: ‘Magari si è sacrificato per diventare il suo angelo custode’. Quindi a mia figlia ho dato Art come secondo nome…”. Per sentire vicino il papà, lo stesso che non voleva che Mal si trasferisse in Italia, il cantante ha dunque deciso di omaggiarlo dando in parte il suo nome alla figlia, Karen Art.