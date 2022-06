Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada, matrimonio in vista/ “Tra dieci…”

Kevin Prince Boateng convola a nozze: “Tra dieci giorni…”

Il calciatore Kevin Prince Boateng si sposerà per la terza volta. La compagna Valentina Fradegrada è emozionata per il passo che sta per compiere e sui social ha condiviso la gioia con i fan: “Tra dieci giorni sposo quest’uomo”. La scintilla tra loro è scattata lo scorso agosto e neanche un anno dal loro primo incontro la coppia è pronta a convolare a nozze. Per il calciatore si tratta delle terze nozze. Nell’agosto 2007, Boateng aveva sposato Jenny che il 23 aprile del 2008 lo ha reso papà del suo primo figlio, Jermaine-Prince, che vive in Germania con la madre. I due si sono separati nel 2011 e in quel periodo Boeateng ha iniziato a frequentare Melissa Satta che l’ha reso genitore del suo secondo figlio, Maddox, nel 2014, e che ha sposato nel giugno 2016 a Porto Rotondo.

Blanco dedica "Afrodite" alla fidanzata Martina/ La frecciatina dell'ex Giulia

La coppia non è riuscita però a superare la crisi e il loro matrimonio è naufragato nel dicembre 2020. Ora Kevin Prince Boateng si prepara al terzo matrimonio con Valentina Fradegrada. Laureata in Fashion design, parla tre lingue ed è stata cinque volte campionessa italiana di wushu kung. Il calciatore aveva parlato di lei ai microfoni di Vanity Fair e aveva rivelato: “Con lei ho trovato ciò che ho cercato per anni: la pace. Stiamo in casa per giorni e stiamo bene”.

Clarissa Selassiè colpisce e affonda un hater/ "Perché non vi fate i ca**i vostri?"

Kevin Prince Boateng ci riprova con Valentina Fradegrada: “Ci siamo scoperti…”

Tra Kevin Prince Boeateng e Valentina Fradegrada la complicità è stata immediata. La compagna di Boeateng ha infatti raccontato: “Ci siamo scoperti subito simili e complici. Per la prima volta in vita mia non mi sento sbagliata per i miei principi e i miei pensieri. E poi, è un bono assurdo”. La coppia aveva annunciato che, oltre alla cerimonia tradizionale, ci sarebbero state anche le nozze nel Metaverso. Questo per poter condividere online il giorno del matrimonio con i fan, aveva spiegato Valentina. La proposta di matrimonio è arrivata lo scorso 6 dicembre. Kevin Prince Boateng ha prenotato un intero albergo e in una location romantica si è inginocchiato per fare la fatidica domanda. Il calciatore ha raccontato a Vanity Fair com’era andata la proposta: “A novembre le avevo già chiesto di sposarmi la prima volta. Però in quell’occasione non avevo l’anello, non avevo niente. Solo il kebab che stavamo mangiando (ride, ndr). La seconda volta l’ho organizzata come si deve. Complice l’assenza di Valentina, che stava traslocando da Como. In sei giorni ho chiamato il proprietario di un albergo, che è un amico, e abbiamo provveduto all’allestimento: dalle rose ai palloncini alle luci per la scritta “Marry Me”.

Conduttrice tv Vicenza irride bimbo di Cosenza/ Le scuse: “Una frase infelice”

Per il matrimonio, la coppia si è affidata al wedding planner Enzo Micchio che ha organizzato la giornata da sogno. Con Valentina, Kevin Prince Boeateng spera di allargare la famiglia. I due hanno deciso di condividere inoltre un ambizioso progetto di lavoro: produrranno vino. “Fradegrada, come il cognome di Valentina, che suona bene: “Una bottiglia di Fradegrada, per favore”. Lei ha già depositato il marchio e lo offriremo al matrimonio”, ha spiegato Boateng.











© RIPRODUZIONE RISERVATA