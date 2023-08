Khaby Lame nuovo giudice di Italia’s Got Talent/ “Decisione non facile, la sfida più grande è…”

Khaby Lame sbarca a Italia’s Got Talent: sarà il nuovo volto della giuria

Khaby Lame è pronto a fare il grande passo e a debuttare sul piccolo schermo, in una veste davvero speciale. Il popolare tiktoker, che ha conosciuto la grande fama proprio sulla nota piattaforma social, sarà giudice della nuova edizione di Italia’s Got Talent, al fianco di Frank Matano, Mara Maionchi ed Elettra Lamborghini. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui ha anche parlato della sua carriera e del grande successo sui social, si è soffermato su questa nuova avventura che lo consacrerà a tutti gli effetti.

Italia's got talent 2023, nuova giuria e conduttori/ Chi sono? Arrivano Khabi Lame e…

«Non è stata una decisione facile da prendere – ha ammesso – perché io non parlo mai nei miei video, io comunico attraverso i gesti e le espressioni, mentre in questo caso sono stato costretto a “parlare”. La sfida più grande è proprio questa: riuscire a creare la stessa empatia nel mio pubblico tra il Khaby che tutti conoscono e il Khaby che comunica attraverso la “parola”. Oltre alla difficoltà per me di dare giudizi negativi. Spero di non aver ferito nessuno. Non sarebbe da me».

Vincitore Italia's Got Talent 2022 chi è/ Antonio Vaglica vince con Whitney Houston

Khaby Lame e il rapporto coi colleghi di giuria: da Frank Matano a Mara Maionchi

Khaby Lame ha anche ricordato che il programma non è live ma registrato, dunque ogni imperfezione sarebbe stata eliminata in fase di montaggio: «Fare una trasmissione in diretta deve essere tosto, so che non tutti sono in grado di farlo. Credo serva tanta esperienza di registrato per essere poi impeccabili nel live. Sicuramente sapere che veniva tutto montato mi rendeva più sereno». In giuria troverà tre volti ormai esperti delle dinamiche televisive, e per ognuno dei quali riserva un complimento.

Parlando di Frank Matano, ammette: «Quante risate con lui. È un grande professionista, fa tutto con la massima serietà ma sempre con il sorriso. Sicuramente con lui non ci perderemo di vista». Mara Maionchi viene invece definita “la nonna Mara, anzi la zia Mara. Lei è una forza della natura». E ha espresso un giudizio anche su Elettra Lamborghini: «Siamo diversi, ma è stata una vera sorpresa, bisogna conoscerla per capire quanto sia brava. È molto più di quello che si dice di lei». L’appuntamento con Italia’s Got Talent è fissato per il 1° settembre su Disney+: la nuova edizione, infatti, quest’anno sbarcherà nel catalogo della piattaforma di streaming.

Antonio Vaglica, chi è vincitore Italia's Got Talent 2022/ Social contrari “Scandalo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA