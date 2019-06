Kikò Nalli/ “Ambra Lombardo? Sono innamoratissimo, mi fa stare bene…”

Kikò Nalli intervistato da Giada Di Miceli tra le frequenze di Radio Radio, durante lo show “Non succederà più”, si è detto innamoratissimo di Ambra Lombardo. Dopo la fine del matrimonio con Tina Cipollari, l’ex gieffino voleva trovare davvero l’amore della sua vita: “volevo trovare una persona con cui condividere le mie passioni, la mia passionalità e il mio amore… io ci credo al 100% e anche lei ci crede. Siamo molto simili a pensare le cose belle, a vedere il bicchiere sempre mezzo pieno”. Successivamente l’hair stylist confida di essere innamoratissimo: “Non bisogna dare atto alle critiche… mi sono innamorato prima dell’aspetto fisico ma dopo ho conosciuto gli ideali… ho conosciuto per telefono i miei suoceri e presto li andrò a conoscere di persona. Lei ha combattuto fuori per noi, e questo mi ha dato una spinta forte”. Nalli ha confidato che la professoressa siciliana, ha tutti i presupposti per potere diventare la donna della sua vita. “Tina gelosa di Ambra? Non lo è assolutamente! E se mi dicesse che non le piace, non cambierebbe la mia idea”.

Kikò Nalli innamorato di Ambra Lombardo: “Mi fa stare bene!”

“Questa botta di emozione mi fa solo bene – ha proseguito l’ex di Tina – Sognavo di trovare una compagna, sono uno che crede nella passione e nell’amore”. Kikò Nalli parla di Ambra Lombardo rivelando che la mamma l’adora: “Le piace tantissimo, è contenta!”. Attualmente la prof è tornata in Sicilia ed appena atterrata si è mangiata un arancino: “La felicità!”, ha esclamato. Poi la siciliana ha ritrovato la sorella, il cognato, il fratello e la nipotina abbracciandoli e riempiendoli di baci. Proprio oggi, l’ex gieffina ha un appuntamento con i fan presso il centro commerciale in provincia di Agrigento. Nel frattempo anche Kikò è impegnato con il tour del “cambio look”, per ridare alle estimatrici una nuova modifica all’aspetto della loro chioma e potere scambiare due chiacchiere con ognuna di loro. Proprio il 30 giugno, Kikò Nalli arriverà a Messina, per la sua prima data e sicuramente, conoscerà i suoceri e passerà del tempo con la sua fidanzata.

