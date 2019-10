KIKÒ NALLI/ Perdonerà i suoi aggressori in diretta? (Domenica Live)

“Non mi sento un vip e non abbandonerò mai il mio lavoro”, tuona Kikò Nalli in seguito all’aggressione avvenuta lo scorso fine settimana a Roma. L’ex gieffino è stato colto di sorpresa alle spalle, colpito sulla testa con una catena ed è finito in ospedale. Ora sembra che stia meglio e si dichiara persino pronto a perdonare chi lo ha aggredito. Anzi, vorrebbe che i due ragazzi in questione, spiega a Radio Italia anni 60, si facessero avanti e stessero con lui per una giornata intera, in modo da poter guardare da vicino quanta intensità richieda il suo lavoro di hair stylist. Oggi, 20 ottobre 2019, Kikò Nalli dovrebbe essere nello studio di Domenica Live per raccontare quanto gli è accaduto. Un’intervista che è in ballo fin da quando la notizia si è diffusa, ma che finora non è stata portata a termine. “Welcome to my life e ditemi il vostro mondo, ma solo la parte più bella”, scrive intanto l’ex di Tina Cipollari sui social, vestito con giacca e pantaloni scozzesi, la camicia bianca e lo sguardo di chi ha capito tutto dalla vita.

LA STORY CON AMBRA LOMBARDI

Kikò Nalli si è sentito aggredire con cattiveria e non riesce ancora a spiegarsi il perché del gesto di due ragazzi che, a bordo di uno scooter, lo hanno insultato e attaccato fisicamente. In base alle dichiarazioni fatte dall’hair stylist sui social, subito dopo l’accaduto, sembra che i due sconosciuti abbiano preso di mira a parole sia lui che la conduttrice Barbara d’Urso. “Io sto bene, sorrido perché poteva andare peggio di così, c’è tanta cattiveria e invidia nel mondo, ma proprio tanta. Bah. Ho capito che questo mondo va così e ce lo teniamo, ma una cosa la voglio dire, se i responsabili vogliono farsi vivi e chiedere scusa io li aspetto”, ha dichiarato ancora nella sua Storia. Un momento drammatico quindi per Nalli, colpito tra l’altro in uno dei momenti più importanti della sua vita e carriera. Da un lato la relazione con Ambra Lombardi, che sembra andare di nuovo a gonfie vele, dall’altra il lavoro. “Per me è il top di quello che posso respirare. Io oggi sto respirando un’aria bellissima. Sorrisi, voglia di fare, voglia di comprendere e soprattutto di stare insieme”, dice in un altro video realizzato per l’Accademia degli Hair Stylist.

