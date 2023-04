Kim Kardashian sarà in American horror story 12/ “Un ruolo terrificante”

Kim Kardashian in American Horror Story 12

Kim Kardashian debutta come attrice. L’influencer e imprenditrice sarà nella dodicesima stagione di “American horror story”, la serie horror antologica di Ryan Murphy. Kim Kardashian sarà protagonista insieme a Emma Roberts (nipote di Julia Roberts) nella prossima stagione che adatta il romanzo “Delicate Condition” di Danielle Valentine, che uscirà ad agosto, che Andrea Bartz ha definito “un aggiornamento femminista di Rosemary’s baby”.

Nel romanzo la protagonista è Anna Alcott, una donna convinta che un essere sinistro stia facendo di tutto per non permetterle di rimanere incinta. Ryan Murphy ha dichiarato in un comunicato che la showrunner della serie Halley Feiffer ha creato “un ruolo divertente, elegante e alla fine terrificante soprattutto per Kim, e questa stagione è ambiziosa e diversa da qualsiasi cosa abbiamo mai fatto prima”.

Kim Kardashian al fianco di Emma Roberts

Ryan Murphy ha dichiarato a The Hollywood Reporter: “Kim è tra le star televisive più grandi e brillanti che esistano al mondo e siamo entusiasti di darle il benvenuto nella famiglia di AHS”. E ha aggiunto: “Emma e io siamo entusiasti di collaborare con questa vera forza nella cultura”. Non si tratta della prima esperienza per Kim Kardashian, che è già comparsa in numerose serie tv quali CSI: NY, How I Met Your Mother, 30 Rock e 2 Broke Girls così come in alcuni film come Disaster Movie, Ragazze da sballo, Zoolander 2 e Ocean’s 8. L’influencer èa che stata stata protagonista dal 2007 al 2021 del reality show sulla sua famiglia “A spasso con i Kardashian” (titolo originale: Keeping Up with the Kardashians), andato in onda per venti stagioni. Dal 2022 la famiglia Kardashian-Jenner è protagonista del reality “The Kardashians”.

