Kinsey Wolanski, chi è?/ Video, l’invasione di campo nella finale di Champions League

Chi è Kinsey Wolanski? La splendida modella ha invaso il terreno di gioco di Wanda Metropolitano durante la finale di Champions League Tottenham Liverpool. Indossava un costumino, che lasciava poco all’immaginazione e che pubblicizzava il sito per adulti di cui è proprietario Vitaly Zdorovetskiy su fidanzato. Il nome non è nuovo visto che è stato a lungo un famoso attore per adulti e anche un canale di Youtube con dieci milioni di follower. In pochi minuti ha raccolto decine di migliaia di follower sui social network e grande pubblicità con il suo nome che ha fatto rapidamente il giro dell’Europa. I motivi sono abbastanza evidenti se andiamo a riguardare gli highlights della gara, visto che l’abbiamo ammirata biondissima, bellissima ed estremamente sensuale nei suoi abiti.

Kinsey Wolanski, chi è? La decisione dell’Uefa

L’Uefa ha utilizzato il polso duro con Kinsey Wolanski, censurando di fatto la sua scorribanda sul manto erboso del Wanda Metropolitano dopo pochi istanti. La diffusione delle immagini della modella nel suo stretto costumino hanno comunque fatto il giro del mondo, diventando virali in pochi minuti sui social network. Anche per questo il pubblico ha iniziato immediatamente a seguirla su Instagram, sperando di vederla ancora in abiti succinti. A frenare il suo entusiasmo sono stati due steward pronti ad intervenire per cercare di evitare ulteriori complicazioni. L’interruzione è stata di circa un minuto, con la partita che è ripresa senza nessun problema particolare se non i sorrisi da parte dei calciatori presenti in campo e dei tifosi sulle curve.

