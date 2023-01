Kirill “Cessate fuoco in Ucraina per Natale ortodosso”/ “Stop alla guerra per 24 ore”

Il patriarca russo Kirill, figura molto discussa da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, è uscito nuovamente allo scoperto chiedendo a Kiev e a Mosca una tregua in vista del Natale Ortodosso. Il patriarca, così come da comunicato pubblicato dall’agenzia russa Tass, ha invitato “tutte le parti coinvolte nel conflitto interno a stabilire una tregua natalizia dalle 12:00 ora di Mosca del 6 gennaio alle 12:00 del 7 gennaio (quando appunto si celebrerà il Natale ortodosso ndr), in modo che gli ortodossi possano partecipare alle funzioni religiose della vigilia e del giorno di Natale”. A questo punto bisognerà cercare di capire se i due eserciti accoglieranno l’appello del patriarca, deponendo le armi almeno per 24 ore.

E chissà che questa eventuale tregua chiesta da Kirill non possa essere occasione per gettare le basi per una futura pace, anche se fino ad oggi le prospettive del conflitto, quando stiamo per avvicinarci incredibilmente all’anno di guerra, appaiono tutt’altro che rosse. I bombardamenti in Ucraina, così come fatto sapere dalla Procura generale su Telegram, citata da Ukrinform, hanno ucciso fino ad oggi ben 452 bambini ucraini (con l’aggiunta di altri 352 dispersi), ma i dati non sono definitivi in quanto si sta cercando di registrare anche le vittime nelle aree ostili nonché in quelle temporaneamente catturate dai russi e poi liberate.

KIRILL CHIEDE IL CESSATE IL FUOCO, INTANTO LA RUSSIA REGISTRA INGENTI PERDITE

Secondo quanto emerso, la maggior parte delle vittime e dei feriti si è registrata in quel della regione di Donetsk, mentre gli istituti scolastici danneggiati a seguito delle bombe russe sono stati ben 3.126, di cui 337 andati completamente distrutti.

E a proposito di numeri fa specie pensare che da quando è scoppiata la guerra sarebbero morti più di centomila soldati dell’esercito di Mosca, per l’esattezza 109.720, di cui 810 solamente nelle ultime ore 24 ore. A renderlo noto è stato il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, pubblicato stamane su Facebook, report che comunque non è verificabile e che da sempre è contestato dai russi.

