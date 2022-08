Kirill, niente incontro con Papa Francesco/ Assente al Congresso dei leader religiosi

Nessun incontro tra Papa Francesco e Kirill. Al VII Congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali, che si terrà il 14 e 15 settembre, in Kazakistan, non ci sarà il rappresentante della Chiesa russa. Si tratta di un’occasione importante per incontrare i rappresentati delle religioni e confrontarsi in un periodo delicato per il mondo intero, in cui crisi e guerra la fanno da padrone.

Come riferito però dal metropolita Antonij di Volokolamsk, il Patriarca di Mosca e della Russia Kirill, non parteciperà al Congresso. Di conseguenza, come ha spiegato il metropolita a Ria Novosti, il capo del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca non incontrerà il Pontefice. Papa Francesco sarà a Nur-Sultan dal 13 al 15 settembre. L’incontro era stato auspicato anche da Monsignor Paul Richard Gallagher che aveva aperto al meeting con il Patriarca Kirill. Il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati aveva definito Papa Francesco “sempre disponibile per visitare Mosca e incontrare anche le autorità russe”.

Papa Francesco ha incontrato il rappresentante di Kirill

Quasi un mese fa, Papa Francesco aveva incontrato il rappresentante di Kirill in Vaticano. L’incontro con il metropolita Antonij di Volokolamsk, presidente del dipartimento degli Affari Esterni del Patriarcato di Mosca, è avvenuto il 5 agosto. Si tratta del primo summit di persona con un rappresentante di Kirill da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, lo scorso febbraio. Già lo scorso 16 marzo c’era stato un dialogo online tra papa Francesco dal Vaticano e il Patriarca da Mosca. All’epoca, accanto a Kirill c’era Hilarion, poi allontanato agli inizi di giugno per i suoi atteggiamenti troppo a favore del conflitto ucraino e per gli ideali “troppo appiattiti” sulle politiche di Vladimir Putin.

Un primo incontro tra Papa Francesco e Kirill c’era stato nel 2016 a L’Avana. Un altro era in programma Gerusalemme a giugno ma dopo lo scoppio della guerra è stato rinviato. I due avrebbero dovuto ora incontrarsi al VII Congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali ma il rappresentante della Chiesa russa non vi prenderà parte.











