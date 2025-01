Chiede comprensione e riservatezza Kirsti Moseng, moglie di Oliviero Toscani morto oggi lunedì 13 gennaio 2025. La famiglia ha scritto un comunicato stampa molto breve dove ha dato la notizia della sua scomparsa: “Ha intrapreso il suo prossimo viaggio“. Dopo ben tre matrimoni alle spalle, il noto fotografo e icona della cultura pop ha sposato la modella norvegese Kirsti Moseng, dalla quale sono nati tre figli. Purtroppo della donna si sa molto poco, dato che ha sempre preferito tenersi lontana dai riflettori.

A differenza del marito, Kirsti Moseng non ha mai voluto esporsi e ha sempre mantenuto grande privacy sulla sua vita privata. Quello che sappiamo è che è stata sposata con Oliviero Toscani per ben 50 anni, un matrimonio felice che li ha sempre visti uniti. Lei, norvegese di origini, ha lasciato tutto per amore del fotografo dedicandosi per tutta la vita alla famiglia e ai figli Lola, Rocco e Olivia. Durante le poche interviste che ha concesso alla stampa in tutti questi anni, si è sempre detta innamoratissima del marito.

Kirsti Moseng, la nuova vita dopo il matrimonio di Oliviero Toscani: “Per amore ho lasciato tutto”

Kirsti Moseng ha anche raccontato come ha conosciuto Oliviero Toscani, spiegando che era a Venezia per scattare delle foto e una sua collega modella la aveva avvisata dell’interesse del fotografo nei suoi confronti. “Stai attenta, he likes you“, le aveva detto. “Per un po’ lo sono stata“, ha spiegato la moglie di Oliviero Toscani, che ha ammesso che dopo due settimane era già innamorata al cento per cento. La madre di Kirsti Moseng, però, non ha preso di buon grado la notizia: il fotografo era italiano e pluridivorziato, e quando la figlia le ha detto di essersi fidanzata ha risposto così: “Evidentemente è quello che ti meriti“.

Per amore Kirsti Moseng ha lasciato tutto, ma ha sempre spiegato di non aver mai avuto nessun rimpianto. Prima di fidanzarsi era una nota modella, che viveva a Parigi e i fotografi facevano a gara per poterla immortalare. Del resto la sua immagine è finita sulle copertine più prestigiose dell’epoca. Dopo essersi innamorata si è ritrovata come lei stessa ha raccontato, in un paesino della Maremma di soli 1000 abitanti. La nuova vita, però, le è piaciuta anche se all’inizio è stato difficile ambientarsi. “Poi sono arrivati i figli…“, ha spiegato, lasciando intendere che da quel momento tutto è cambiato in meglio.