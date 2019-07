Kiss, concerto Ippodromo Snai San Siro Milano 2019/ Info, biglietti e scaletta

Sale l’attesa in queste ore che precedono il concerto dei Kiss all’Ippodromo Snai di San Siro a Milano. La band americana decide di chiudere la tournée End of the road world tour proprio con l’unica data italiana. Sono disponibili ancora dei biglietti per quello che è un evento tra i più attesi di tutto il Milano Summer Festival 2019. L’inizio è fissato attorno alle 21.00 di stasera, 2 luglio 2019, con il pubblico che ha già mostrato trepidazione sui social network. Lascia senza parole il fatto che un concerto così non abbia ancora fatto il sold out, visto che si tratta di una band cult che torna dopo molto tempo a suonare nel nostro paese. L’unica cosa di cui si può essere sicuri è che sarà un tripudio di emozioni.

Kiss, concerto Ippodromo Snai San Siro Milano 2019: scaletta delle canzoni

C’è grande attesa di scoprire anche cosa canteranno i Kiss nel concerto dell’Ippodromo Snai di San Siro a margine del Milan Summer Festival 2019. Si tratta dell’unica data dell‘End of the road world tour. Ciò che stupisce rimane il fatto che ancora oggi siano disponibili alcuni biglietti per un evento che si presenta come davvero clamoroso.

Ecco la scaletta del concerto:

Detroit Rock City

Shout It Out Loud

Deuce

Say Yeah

I Love It Loud

Heaven’s on Fire

War Machine (Gene breathes fire)

Lick It Up (with “Won’t Get Fooled Again”)

Calling Dr. Love

100,000 Years (with drum solo)

Cold Gin (with Tommy Thayer guitar solo)

God of Thunder (with bass solo)

Psycho Circus

Let Me Go, Rock ‘N’ Roll (with guitar and bass solo,… more )

Love Gun (Paul on stage in crowd)

I Was Made for Lovin’ You (Paul on stage in crowd)

Black Diamond

Encore:

Beth (Eric Singer on piano)

Crazy Crazy Nights

Rock and Roll All Nite



