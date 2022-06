Kiss in the chef/ Su Canale 5 il film con Diana Amft

Kiss the chef, film di Canale 5 diretto da Jurij Neumann

Kiss the chef va in onda su Canale 5 oggi, giovedì 16 giugno 2022, a partire dalle 16.30. Si tratta di una commedia romantica del 2018 diretta da Jurij Neumann. Il regista è conosciuto per realizzare buone commedie utilizzando poche risorse finanziarie, attori a volte sconosciuti, ma focalizzandosi sulle capacità interpretative del suo cast.

Ha diretto Margherita Broich, Filip Peeters, Nikolaus Benda, ma solo per citarne qualcuno. Nel cast abbiamo Diana Amft, attrice tedesca che ha prestato il suo volto a diverse serie televisive prodotte in Germania e poi distribuite in tutto il mondo come Squadra speciale Cobra, Doctor’s diary e Un caso per due. Altri attori che recitano sono: Margherita Broich, Stephan Luca e Hanno Friedrich.

Kiss the chef, la trama del film

Leggiamo la trama di Kiss the chef. Il caso vuol che nello stesso luogo un ristornate stellato abbia lo stesso nome di una trattoria di campagna. È a causa di questa omonimia che un critico gastronomico fa confusione e assegna una stella al ristorante casereccio, mentre il giudizio su quello stellato è più critico e il proprietario perde una stella. Questa situazione porta confusione nella vita dei due cuochi, da una parte c’è Rufus che dopo la recensione negativa perde di credibilità, dall’altra c’è Antonia che si vede costretta a gestire una clientela per lei singolare.

Lei è abituata a ricevere nel suo locale la classe operaia, gente genuina e lavoratrice che si apprezza piatti semplici e genuini. Dopo la recensione positiva comincia ad arrivare una clientela più altolocata e la donna non è felice, cerca un rimedio per rimettere tutto a posto. Rufus per riconquistare credibilità verso la sua clientela, suggerisce ad Antonia di scontrarsi in televisione in una gara culinaria dove vede ai fornelli una cucina gourmet contro una cucina casalinga. I due cuochi non hanno messo in conto il sentimento, difatti stando a contatto scocca la scintilla e alla fine la tanto sospirata stellina vien accantonata per dare spazio all’amore.











