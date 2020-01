Kjaer al Milan?/ Calciomercato, Caldara all’Atalanta può essere la chiave

Il calciomercato Milan non si è fermato al grande ritorno di Zlatan Ibrahimovic: la società rossonera in questo momento pensa soprattutto alle cessioni (Krzysztof Piatek e Pepe Reina sembrano in procinto di trasferirsi in Premier League), ma è possibile arrivare anche all’acquisto di un difensore. Negli ultimi giorni il Milan ha trattato con il Barcellona per Jean-Clair Todibo, ma l’operazione sembra sfumata e il calciatore francese pare destinato allo Schalke 04, così come potrebbe rimanere in blaugrana; così è spuntata ora la pista che porta a Simon Kjaer, danese che veste la maglia dell’Atalanta ma è di proprietà del Siviglia. Lo avevamo già visto nel nostro campionato, prima con il Palermo e poi con la Roma; Kjaer è arrivato nella Dea per portare esperienza internazionale soprattutto in vista della Champions League, ma qualche tentennamento di troppo ha portato Gian Piero Gasperini a escluderlo dal progetto. Dunque, il difensore avrebbe chiesto alla società di lasciarlo partire per giocare più minuti nella seconda parte della stagione.

KJAER AL MILAN? OPERAZIONE PER SEI MESI

Kjaer al Milan può essere un’interessante operazione di calciomercato per la società rossonera: il difensore danese infatti sarebbe prelevato dall’Atalanta – con il benestare del Siviglia – per soli sei mesi, valutandone poi la resa nel corso di questa seconda parte di stagione e decidere eventualmente il da farsi in estate. Si tratta comunque di un centrale di esperienza, abituato a giocare nella nostra Serie A: tra Palermo e Roma ha infilato 119 partite in campionato (5 gol, tutti rosanero) e poi ha disputato 5 gare con la maglia dell’Atalanta. Kjaer arriverebbe comunque, ma il Milan sta come detto pensando alle cessioni: un rinforzo per la difesa servirebbe e soprattutto al centro, ma sappiamo che i rossoneri potrebbero far partire Mattia Caldara e Matteo Gabbia (come riporta la Gazzetta dello Sport). Per quanto riguarda il primo, si è ipotizzato un ritorno all’Atalanta: in questo senso le porte per un arrivo di Kjaer al Milan sarebbero ancora più aperte, le due società potrebbero anche ipotizzare uno scambio di prestiti fino al 30 giugno.

