Kjaer al Milan/ Calciomercato: visite mediche terminate, ora la firma sul contratto

Simon Kjaer al Milan, ci siamo. L’avventura rossonera del difensore sta per cominciare ufficialmente. Il centrale ha infatti concluso le visite mediche che aveva cominciato stamattina alla clinica La Madonnina di Milano poco prima delle 11. Ora quindi si aspetta solo la firma del nuovo contratto che sancirà il suo trasferimento in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia, via Atalanta, dove era a titolo temporaneo. Il calciatore danese classe 1989 è apparso sorridente. Il suo obiettivo è riscattare una prima parte di stagione opaca: ha disputato infatti solo sei partite tra Serie A e Champions League con l’Atalanta. Simon Kjaer si sposta dunque da Bergamo a Milano per rilanciarsi. Percorso inverso invece per Mattia Caldara, dopo un anno e mezzo al Milan con sole due presenze tra Europa League e Coppa Italia a causa degli infortuni. Destini incrociati dunque tra i due difensori.

KJAER AL MILAN: VISITE MEDICHE, FIRME E ALLENAMENTO

Simon Kjaer si appresta dunque a rinforzare la difesa del Milan. Dopo le visite mediche di questa mattina e la firma sul contratto per il prestito di sei mesi (con diritto di riscatto), nel pomeriggio era atteso a Milanello per una seduta di allenamento personalizzata. Non è chiaro dunque se abbia avuto modo di seguire la partita del Milan contro il Cagliari. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è stato l’allenatore Stefano Pioli a chiedere al club di accelerare il trasferimento del difensore centrale. E infatti Kjaer sarà abile e arruolato per la sfida di Coppa Italia contro la Spal, così il tecnico rossonero potrà far rifiatare uno tra Musacchio e Romagnoli. Il Milan è infatti a corto di uomini in difesa, visto che Duarte è infortunato e in rosa c’è solo il giovane Gabbia come alternativa. E quindi Simon Kjaer arriva al posto giusto al momento giusto. Ora deve solo ripagare la fiducia del suo nuovo club.

© RIPRODUZIONE RISERVATA