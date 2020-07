Kjaer riscattato dal Milan?/ Calciomercato: già domani il possibile annuncio

Importanti aggiornamenti sulle mosse di mercato del Milan: Simon Kjaer è ad un passo dal riscatto. Arrivato nella sessione di gennaio dal Siviglia via Atalanta, il centrale difensivo danese ha raccolto ottime prestazioni con la casacca rossonera e la dirigenza di via Aldo Rossi è pronta a blindarlo per le prossime stagioni. Secondo quanto riporta Milan News, sono ore calde per il futuro dell’ex Roma e Palermo: domani scade la clausola con i Nervionenses per il diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro.

Il portale vicino a casa Milan ha messo inoltre in evidenza che il dialogo sta proseguendo in questi minuti e domani arriverà la decisione finale. Calciomercato.com evidenzia che domani potrebbe già arrivare l’ufficialità dell’accordo, mentre MN è più cauto e riporta di ulteriori valutazioni in corso della società soprattutto per quanto concerne l’ingaggio del classe 1989.

Simon Kjaer ha raccolto 9 presenze con la maglia del Milan ed ha messo a disposizione della formazione di Pioli tutta la sua esperienza, formando un buon tandem difensivo con Alessio Romagnoli, tolto il clamoroso episodio di Milan-Juventus per il gol di Cristiano Ronaldo. Il Milan è al lavoro sul mercato per individuare almeno altri due centrali da mettere a disposizione di Rangnick per la prossima stagione, ma Kjaer tornerà sicuramente utile, in caso di riscatto ovviamente…



