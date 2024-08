Kledi Kadiu e la triste confessione sulla sua infanzia: “Mia nonna si svegliava alle 4 di mattina per prepararci da mangiare”

Il ballerino Kledi Kadiu, ospite de La Terrazza della Dolce Vita, il ciclo di salotti all’aperto condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi al Grand Hotel di Rimini si è confessato a cuore aperto sulla sua vita privata e sulla sua difficile infanzia segnata dalla guerra nella ex Jugoslavia. È noto infatti che l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha avuto un’infanzia difficile segnata da miseria e povertà. E durante la chiacchierata con la conduttrice e la giornalista si è lasciato andare ai ricordi.

Nel dettaglio Kledi Kadiu, intervistato da Simona Ventura e Giovanni Terzi ha rivelato: “Mia nonna in Albania si svegliava alle 4 di mattina per farci mangiare.” E parlando della storia della sua vita, ha raccontato senza nascondere l’emozione di essere partito profugo dall’Albania con la nave Vlora l’8 agosto del 1991: “Eravamo in ventimila su una nave e partimmo da Durazzo senza sapere il perché. Dopo 5 giorni ci hanno rimpatriato. Sono tornato con una bottiglia di Coca Cola, era il nostro sogno assaggiarla. Quella bottiglia è stata per anni a casa della nonna”.

Dopo la commozione ricordando l’amata nonna ed il triste passato, il ballerino ha poi proseguito la chiacchierata con Simona Ventura e Giovanni Terzi de La Terrazza della Dolce della Vita. La svolta per il ballerino arriva nel 2000, quando Maria De Filippi lo vede ballare durante le prove generali di Buona Domenica. L’artista era piaciuto così tanto alla De Filippi, che quest’ultima l’ha voluto al suo fianco a C’è posta per te. I balletti tra i due in cui E proprio sulla conduttrice di Amici di Maria De Filippi ha sempre speso delle bellissime parole rivelando che lei è stata tra i primi a credere in lui. Oggi Kledi Kadiu è sposato con Charlotte Lazzari ed hanno due figli Lea e Gabriel.