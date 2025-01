Gli ostacoli della vita non sono mai un piacere, soprattutto quando toccano il valore degli affetti e la serenità delle persone care. Alcune settimane fa ha colpito il cuore di tutto il racconto di Kledi Kadiu, ex volto di Amici di Maria De Filippi, in riferimento alla malattia di suo figlio Gabriel nato dal matrimonio con Charlotte Lazzari. E’ il piccolo di casa, nato nel 2021 ma proprio poco dopo il lieto evento i genitori hanno scoperto di una patologia che inevitabilmente ha stravolta la normale routine: la meningo-encefalite.

Difficile immaginare le sensazioni che può provare un genitori nell’apprendere la malattia del proprio figlio, soprattutto se ancora così piccolo. Kledi Kadiu ha però dimostrato grande forza; in una recente intervista a Verissimo ha spiegato come, nonostante tutto, in casa si respiri unicamente tanta voglia di vivere e soprattutto grande determinazione nell’affrontare quest’esperienza come un percorso e non necessariamente come un calvario.

Gabriel, la malattia del figlio di Kledi Kadiu:”Ecco cosa ci sta insegnando…”

“Sarà un percorso lungo però siamo soddisfatti, così come lui; ha una grande voglia di vivere, ci sorprende giorno dopo giorno. Questa esperienza mi sta insegnando che bisogna prendere la vita per quello che è, per come viene”. Parlava così Kledi Kadiu nel salotto di Silvia Toffanin parlando appunto della malattia di suo figlio Gabriel. Pur avendo solo 4 anni, il piccolo di casa non vuole assolutamente rallentare il suo percorso di vita, anzi. “Bisogna guardare avanti, è inutile pensare a ciò che non dà un risultato. Penso che la determinazione, sia di famiglia che di Gabriel, ci fa stare bene e andare avanti”.

Il piccolo Gabriel – figlio di Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari – potrà dunque giovare dell’amore più grande, più salvifico: quello dei genitori. Colpisce a tal proposito un recente post della mamma che ha commosso in maniera indistinta. “Un giorno ti racconterò di quanto sei stato forte. Spesso le salite più ripide e difficili nascono panorami che ti tolgono il fiato…. Tu per me sei già quel panorama perchè ogni giorno vissuto con te è uno spettacolo per cui vale la pena pagare il biglietto”.