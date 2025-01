Siamo quasi abituati a dare per scontata la notorietà e la presenza sotto i riflettori di uomini e donne di spettacolo, quasi ignorando come dietro nella maggior parte dei casi ci siano storie di vita importanti, percorsi scanditi da sacrifici e difficoltà e dove il successo è solo la punta dell’iceberg. Lo dimostra ad esempio Kledi Kadiu, oggi volto noto della televisione italiana e soprattutto stimato ballerino e coreografo. Ma non tutti sanno chi è il ballerino, da quali tappe passa il raggiungimento dei suoi obiettivi e cosa c’è dietro la rincorsa verso i sogni ampiamente realizzati.

Per Kledi Kadiu la strada verso il successo, verso i sogni, è stata quanto mai ripida e in salita. Prima di sognare e far sognare con il suo talento nella danza ha dovuto fare i conti con un’infanzia difficile nella sua terra, l’Albania. Imperversavano gli effetti della guerra che aveva caratterizzato l’area dell’ex Jugoslavia e le difficoltà economiche interessavano non solo lui ma l’intera famiglia. Ricorda bene il suo primo tentativo di lasciare il Paese come profugo: “Eravamo migliaia su una nave… Dopo 5 giorni ci hanno rimpatriato”, raccontava Kledi Kadiu a ‘La Terrazza della Dolce Vita’.

La rivalsa e la rinascita per Kledi Kadiu sono concetti strettamente legati all’Italia; proprio qui, dopo anni di sacrifici, trova la sua ‘volta buona’ professionale e in particolare grazie all’occhio attento di una regina della televisione italiana, Maria De Filippi. “Ha valorizzato il mio talento, non posso che esserle grato”, raccontava il coreografo in un’intervista per Diva e Donna.

Prima nel corpo di ballo di Buona Domenica, poi a C’è posta per te e in una fase ancora più matura anche come docente di Amici di Maria De Filippi. Kledi Kadiu ha raggiunto sicuramente quasi la totalità dei sogni che si era prefissato e la danza è stata l’arte che gli ha donato il riscatto dopo i sacrifici e soprattutto le difficoltà vissute in tenera età.

