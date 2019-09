Kokopelli’s Cave nel New Mexico/ Video, USA: il b&B nella roccia e con… vista deserto

Il Kokopelli’s Cave nel New Mexico è una di quelle strutture ricettive capaci di richiamare turisti da tutto il mondo perché, seguendo la filosofia di tanti hotel e bed & breakfast negli ultimi anni, ha saputo conciliare a una idea semplice ma vincente quel trend molto in voga che vede luoghi antichi, abbandonati o in disuso trasformati in alberghi o addirittura suite a cinque stelle. E questo resort sotterrano che sorge negli Stati Uniti del sud-est nei pressi di Farmington (capitale della contea di San Juan) consente ai suoi ospiti di dormire in una cava nella roccia a ben 300 piedi di profondità sotto la valle del fiume La Plata. Il Kokopelli’s Cave è infatti una struttura multi-stanza che in origine fu concepita dal geologo Bruce Black la cui idea iniziale era di ricavare una caverna quadrata di circa 1700 piedi per fare poi di questo spazio il suo personalissimo… ufficio: oggi invece questo resort sotterraneo non solo è un b&b dotato di tutti i comfort e pure di Jacuzzi ma per gli ospiti rappresenta il punto di partenza per esplorare l’area circostante con i suoi canyon e parchi nazionali.

IL KOKOPELLI’S CAVE NEL DESERTO AMERICANO

Il Kokopelli’s Cave di Farmington, realizzato sulle scogliere di Ojo Alamo, è nato come accennato negli Anni Ottanta dalla fantasia di Bruce Black che del luogo ne era anche il proprietario e che non avrebbe mai immaginato come un giorno, abbandonata l’idea iniziale dell’ufficio, la caverna sarebbe diventata la sede delle stanze di un bed & breakfast che richiama un po’ alle scenografie delle miniere ma anche alle case di pietra arredate dei Flintstones. La cava ha una forma quadrata con un grande pilone di pietra centrale che funge anche da “àncora” per le diverse aree, ovvero un salotto, la sala da pranzo, la cucina, la replica di una” kiva” (una camera ricavata interamente o parzialmente sotto terra e che veniva usata dalle popolazioni native americane per i loro riti religiosi) e pure un “horno” che sempre nella tradizione degli indiani era una sorta di caminetto/forno di argilla e fango. Inoltre in un’altra area è stata installata una vera e propria camera notte deluxe con letto “king size” e bagno personale con una doccia a cascata e la già citata vasca Jacuzzi. Va inoltre ricordato che, oltre a una ricca selezione di cd musicali e dvd è possibile usufruire della rete telefonica ma per una precisa scelta non è disponibile la connessione wi-fi.

UN ECO-RESORT E I BALCONI PANORAMICI

Prenotare per qualche giorno presso la Kokopelli’s Cave in New Mexico è una esperienza davvero singolare a partire dallo stesso arrivo nella struttura fino ai balconcini panoramici. Infatti dal suddetto ingresso nella scogliera di Ojo Alamo (età stimata circa 60 milioni di anni), privo di ascensore, prende il via una discesa lungo un suggestivo passaggio inclinato e scavato a suo tempo nell’arenaria, tanto che i gestori suggeriscono di prediligere piuttosto degli zaini alle classiche valigie o trolley: “Non è il Carlisle e nemmeno l’Hilton o un Holiday Inn ma si sta davvero bene” è uno dei commenti che si trovano sul sito del Kokopelli’s Cave, a ricordare che si tratta di una soluzione poco convenzionale ma che, con un minimo di adattamento, offre tutte le comodità di un albergo di fascia alta oltre a un clima davvero fresco grazie alle pareti rocciose e adatto a tutta la famiglia, bambini compresi che possono stare così al riparo dall’afa del deserto. Particolare di non poco conto è che gli ospiti possono anche beneficiare di quella che è una vista mozzafiato; infatti la caverna dà su due verande con porte di vetro scorrevoli che dà sulla vasta distesa del deserto stesso, con i suoi romantici tramonti dai colori pastello e le notti stellate; inoltre è proprio nella zona del fiume La Plata che si possono osservare contemporaneamente quatto Stati americani, ovvero Colorado, Arizona, Utah e ovviamente New Mexico, tanto che questa viene chiamata l’area dei Quattro Angoli (“Four Corners”) dove una installazione segna il punto dove si incontrano tutti i loro confini perpendicolarmente. Unica controindicazione? I prezzi: pernottare una sola notte costa 340 dollari a coppia e 50 addizionali per ogni altro ospite e fino a un massimo di otto, mentre per prenotare per due o più notti il costo scende a 290 dollari.





