Treehouse Lodge Resort in Perù/ Video, le suite sugli alberi nella Foresta Amazzonica

Il Treehouse Lodge Resort in Perù, immerso nel cuore di quell’angolo di Foresta Amazzonica che sconfina anche in questo Paese, rappresenta uno degli esempi migliori, oltre che una delle località più gettonate, dei cosiddetti “hotel sugli alberi”: questo genere di turismo, infatti, negli ultimi anni ha visto un vero e proprio boom di prenotazioni dal momento che è forte non solo il richiamo di una vacanza alternativa e a diversi metri da terra (soprattutto per coloro che sono amanti dell’avventura o vogliono, nel loro piccolo, provare l’ebbrezza degli uomini di migliaia di anni fa), ma rientra perfettamente nell’ottica di vivere nel bel mezzo della natura e riscoprirla, pur pernottando in strutture tutt’affatto economiche e che anzi, in molti, casi rientrano nella fascia di alberghi deluxe. Insomma, vacanze immerse nel verde ma dall’altra parte (anche se può sembrare un controsenso) tutti i comfort necessari per chi se li può permettere: e la serie di cassette-alloggiamenti sugli alberi o nel bel mezzo della foresta come quelli di Iquitos, in Perù, incarnano bene questo spirito dal momento che, ad esempio, per raggiungere il Treehouse Lodge Resort si utilizza un battello che farà sentire i passeggeri dei novelli personaggi dei romanzi di Joseph Conrad, solo in Sudamerica e senza brutte sorprese durante il viaggio.

IL TREEHOUSE LODGE RESORT IN PERU’

Il Treehouse Lodge peruviano come detto sorge nei pressi di Iquitos, cittadina del nord-ovest del Paese e che può essere considerata una sorta di piccola metropoli nella Foresta Amazzonica oltre che il principale avamposto umano prima di addentrarsi in quel fitto polmone verde. Da qui, per raggiungere la struttura, si può utilizzare un aereo o appunto la più suggestiva via fluviale: il viaggio di circa un’ora è una esperienza a sé stante e rappresenta un bonus per i più avventurosi prima di arrivare a questo rifugio che consente non solo di isolarsi dal mondo civilizzato ma pure ti toccare con mano (pur senza avvicinarsi troppo…) la flora e la fauna selvaggia della Foresta, e con le case sull’albero situate a poca distanza dallo Yarapa, il fiume che al termine del suo percorso sfocia poi nel Rio delle Amazzoni. Come accennato, il modello del Treehouse Lodge Resort ha contribuito al boom di questo tipo di vacanze in cui gli ospiti non solo possono guardare il panorama da una prospettiva diversa ma provare l’ebbrezza della classica “casetta sull’albero” che molti hanno sognato di costruire da bambini. E chi ci ha pernottato racconta che è impagabile soprattutto il soggiorno durante la notte, tra quel variegato coro di suoni che vengono dalla foresta pluviale peruviana e il dolce fluire delle acque del fiume. Il complesso nei pressi di Iquitos fornisce nell’area ben undici diverse soluzioni abitative sugli alberi o in una posizione così elevata da avere l’impressione di dormire tra i loro rami, ciascuna realizzata con un proprio design e caratteristiche uniche.

TRA BUNGALOW DELUXE E GASTRONOMIA LOCALE

Le casette sull’albero del Treehouse Lodge Resort di Iquitos hanno tutte un diametro di circa 18 piedi di media ma all’interno di bungalow non certo spaziosissimi vi sono però tutti i comfort necessari per i turisti più esigenti, a partire dalle speciali tende per le mosche che rappresentano in alcuni casi l’unico ma suggestivo schermo per godersi a pochi palmi le bellezze dell’Amazzonia; il bagno con tanto di doccia con acqua calda si trova di solito invece al di sotto del piano principale ma va pure ricordato che sono state realizzate delle passerelle sospese fra le diverse “treehouse” e che le collegano tutte a una struttura centrale dove è possibile pranzare assieme e gustare le ricette gourmet ispirate ovviamente alla tradizione gastronomica peruviana. Inoltre quello del Treehouse Lodge può essere considerato nella sua interezza un vero eco-resort in cui è possibile fare escursioni con tanto di guida personale alla scoperta degli “abitanti” della Foresta, senza dimenticare le esplorazioni lungo il fiume per avvistare i caratteristici delfini rosa e fare la conoscenza di alcune popolazioni indigene che ancora vivono nei villaggi.





© RIPRODUZIONE RISERVATA