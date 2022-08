Kostic alla Juventus?/ Calciomercato, il serbo in arrivo dopo la Supercoppa europea

Calciomercato news, Filip Kostic alla Juventus dopo il Real Madrid

In queste frenetiche ore di calciomercato estivo sembra si stia concretizzando l’approdo di Filip Kostic alla Juventus. L’incontro con l’entourage del calciatore sarebbe andato bene con i dirigenti bianconeri che hanno ricevuto una risposta positiva riguardo alla volontà dello stesso Kostic di trasferirsi a Torino. Tuttavia, si registra ancora una certa distanza tra la richiesta dell’Eintracht Francoforte e l’offerta della Vecchia Signora.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Muriel come vice Vlahovic, Sampdoria su Rugani

I tedeschi, come riporta la redazione di Sky Sport, vorrebbero circa 20/25 milioni di euro per convincersi a lasciar partire il ventinovenne in scadenza di contratto tra un anno, ovvero nel giugno del 2023 mentre la Juve non si sarebbe per il momento spinta oltre i 10 milioni. I prossimi colloqui tra le due dirigenze saranno dunque decisivi per limare tutti i dettagli del caso, compresi quelli economici.

Kostic alla Juventus?/ Calciomercato news: salutati i tifosi, l'intesa sembra vicina

Calciomercato news, l’offerta per portare Kostic alla Juventus

Quel che appare abbastanza certo è che l’arrivo di Filip Kostic alla Juventus dovrebbe avvenire solamente dopo la Supercoppa Europea che l’Eintracht Francoforte disputerà contro il Real Madrid il prossimo mercoledì 10 agosto. Al termine della sfida persa in campionato, l’allenatore dei tedeschi Glasner aveva dichiarato: “Penso sia chiaro che è pronto per l’Italia (sorride). L’ho sostituito perché così sarà al top della forma contro il Real Madrid in Supercoppa Europea. Filip si è allenato più tardi rispetto al resto della squadra, non è ancora al meglio della condizione.”

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Juventus news/ Incontro in giornata per portare Kostic in bianconero!

© RIPRODUZIONE RISERVATA