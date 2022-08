Kostic alla Juventus?/ Calciomercato news: salutati i tifosi, l’intesa sembra vicina

Calciomercato news, si tratta per portare Filip Kostic alla Juventus

In questa sessione di calciomercato estivo sembra prendere corpo la possibilità di vedere Filip Kostic alla Juventus. L’esterno offensivo serbo ha un contratto valido fino al giugno del 2023, ovvero al termine della stagione che sta per cominciare, con l’Eintracht Francoforte ed al momento della sua sostituzioni nella sfida persa contro il Bayern Monaco ha anche salutato i tifosi andando a parlare direttamente sotto la curva degli ultras.

Dopo cinque anni quindi Kostic sembra vicino a lasciare l’Eintracht per trasferirsi a Torino. Nella giornata di ieri i dirigenti della Vecchia Signora hanno incontrato le parti per provare a raggiungere un’intesa nel più breve tempo possibile ed infatti il giocatore ventinovenne avrebbe dato l’ok per l’approdo in Serie A, dove dovrebbe venire a guadagnare 3,5 milioni di euro netti per i prossimi tre anni.

Calciomercato news, manca l’intesa con l’Eintracht per Kostic alla Juventus

A questo punto bisogna strappare l’accordo con l’Eintracht Francoforte per portare Kostic alla Juventus in questi frenetici giorni di calciomercato estivo. Il West Ham aveva proposto 15 milioni di euro più 5 di bonus per aggiudicarselo ma la Juve sarebbe ancora distante circa 7 milioni dall’accontentare i tedeschi.

