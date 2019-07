Koulibaly lascia il Napoli?/ “Se arrivassero 120 milioni…” (esclusiva)

Kalidou Koulibaly lascia il Napoli? E’ uno dei più grandi difensori del mond: 28 anni, centrale senegalese che il Napoli ha acquistato nell’estate del 2014 per volere dell’allora allenatore Rafa Benitez, potrebbe formare con il già ufficializzato Kostas Manolas una delle più grandi coppie centrali del mondo. E’ proprio sicuro però che possa rimanere in azzurro se arrivassero offerte sensazionali… Per una cifra attorno ai cento, centoventimioni come sembra voglia offrire il Real Madrid potrebbe partire? Altri top club europei sembrano pronti a offrire tantissimo per un Koulibaly e un Napoli che potrebbero essere sedotti da cifre altissime. Cosa faranno la squadra di Carlo Ancelotti e lo stesso Koulibaly? Per parlare di tutto questo, IlSussidiario.net ha contattato in esclusiva l’operatore di calciomercato Dario Pellicani, che ha fatto il punto su quello che sicuramente potrebbe essere un grande colpo per chiunque dovesse eventualmente mettere le mani sul centrale senegalese.

Koulibaly può kasciare il Napoli? Devo dire che se il Napoli vuole fare il salto di qualità, formare una coppia difensiva Koulibaly-Manolas sarebbe l’ideale. Bisogna tra l’altro considerare che dovrebbe arrivare James Rodriguez, un ulteriore rinforzo per un Napoli in grado di lottare per i vertici del campionato.

Dal punto di vista tecnico, che coppia formerebbe con Manolas? Una coppia di alto livello tecnico ma l’Inter in ogni caso che non è da meno, con un reparto arretrato con difensori come Godin, De Vrij, Skriniar

Il Real Madrid è il possibile club nel futuro di Koulibaly? Se arrivasse un’offerta clamorosa, per esempio tra i 100 e i 120 milioni di euro, il Napoli non potrebbe che riflettere di fronte a una cifra così grande!

In quali altri top club europei potrebbe andare? I soliti, quei club che si possono permettere un acquisto di così grande cifre come il Paris Saint Germain, il Manchester City, il Manchester United.

Ci potrebbe essere magari una pista italiana? Non penso, perchè le squadre italiane sono tutte a posto, con la Juventus che per esempio si è buttata sull’acquisto di De Ligt.

