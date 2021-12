Kris Boyson, ex fidanzato Bianca Gascoigne/ Tra i due è davvero rottura?

Nello spazio dedicato da Domenica In al racconto di Ballando con le stelle, potrebbe intervenire anche Bianca Gascoigne. Con la sua bellezza la modella inglese, figlia di quel “Gazza” entrato per sempre nel cuore dei tifosi della Lazio, grazie al programma di Milly Carlucci ha fatto innamorare milioni di italiani. Ma chi è il suo ex fidanzato? A dire il vero non siamo sicuri di poter parlare di un rapproto finito tra la ragazza e Kris Boyson, 33enne personal trainer britannico dal fisico palestrato. Proprio il fitness è una delle passioni in comune tra i due. Ma dicevamo della loro situazione sentimentale: ormai diverse indiscrezioni parlano di una storia giunta al capolinea. L’ultimo indizio social che li ritrae insieme è una foto datata 28 settembre. I fan italiani possono sperare?

Bianca Gascoigne, l’ex fidanzato Kris Boyson

Per una coppia d’altri tempi circa due mesi senza una fotografia non sarebbero stati niente di preoccupante, ma in quest’epoca una pausa così lunga potrebbe far pensare ad una rottura. Certo, a differenza di quanto accaduto ad altre coppie Bianca Gascoigne non ha rimosso gli scatti in compagnia di Kris Boyson: la damnatio memoriae non è intervenuta. Segno che i due stiano ancora insieme? Improbabile stando ai rumours, ma potrebbe essere invece il segno che fra i due sono rimasti ottimi rapporti nonostante la fine della loro storia. Di certo c’è che per il momento nessuno dei due si è espresso sulla loro storia d’amore. Bianca infatti non ama parlare della sua vita privata sui social o in pubblico. Mara Venier, maestra nel mettere a proprio agio i suoi ospiti, riuscirà a farla sbottonare sulla sua vita sentimentale?

