Kris Boyson, fidanzato di Bianca Gascoigne?/ Voci di rottura ma…

Kris Boyson è il fidanzato di Bianca Gascoigne? Sembrerebbe proprio di sì. Almeno stando alle voci e ai rumors del gossip, che vedrebbero il personal trainer in coppia con la famosa modella ed influencer, figlia del famoso Paul Gascoigne. Kris e Bianca avrebbero costruito una storia importante, anche se da alcuni mesi rincorrono nuove voci di rottura. Non è chiaro come stiano realmente le cose dato che i due personaggi, al momento, hanno preferito mantenere massimo riserbo sulla questione.

Vedremo quindi se Bianca Gascoigne, toccherà l’argomento durante la sua esperienza a Ballando con le stelle 2021 o se invece sceglierà la via del silenzio. Alcune teorie ipotizzano una relazione in crisi dopo appena un anno d’amore, ma ciò che stride con questo scenario è il fatto che i due sarebbero ancora in ottimi rapporti e molto teneri l’uno nei confronti dell’altro.

Bianca Gascoigne e Kris Boyson stanno ancora insieme?

Bianca Gascoigne e Kris Boyson sono ancora fidanzati? Le teorie sono molteplici, ma risposte certe non ce ne sono. Con certezza sappiamo che nessuno dei due ha comunicato la rottura. E se da un lato potrebbe essere un indizio favorevole per i fan della coppia, dall’altro ci si chiede perché nessuno dei due abbia messo a tacere le voci sulla crisi.

Intanto Bianca è pronta ad immergersi nella nuova avventura televisiva italiana da Milly Carlucci, dove indosserà i panni di aspirante ballerina per il noto programma Ballando con le Stelle? Sarà l’occasione di conoscerla meglio e scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata.

