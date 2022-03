Kristen Stewart e la fidanzata Dylan Meyer agli Oscar 2022/ Look coordinato e…

Si è tenuta ieri sera la 94esima edizione degli Oscar. Sul red carpet tanti artisti, attori e non solo, che hanno sfoggiato look più o meno appariscenti e scintillanti e si sono resi protagonisti di siparietti che resteranno sicuramente nella storia, come quello tra Will Smith e il comico e conduttore Chris Rock. Presente all’evento anche Kristen Stewart, accompagnata dalla fidanzata Dylan Meyer. Le due sono state tra le protagoniste indiscusse del red carpet, con un look coordinato, sguardi complici e teneri baci.

Kristen Stewart e Dylan Meyer si sono presentate all’evento degli Oscar 2022 con un outfit coordinato. No a paillettes e abiti troppo eleganti: la coppia ha preferito andare sul classico bianco e nero, rivisitato in chiave fashion. Chanel ha pensato per l’attrice un tailleur in raso nero con blazer e una camicetta bianca di seta semitrasparente, sbottonata fino all’ombelico. A concludere il look, pantaloncini corti e gambe in vista con tacchi a spillo. La fidanzata ha scelto gli stessi colori, optando però per un tailleur classico sul nero e una camicetta bianca.

Kristen Stewart e Dylan Meyer: presto il matrimonio

Kristen Stewart si è presentata sul red carpet degli Oscar 2022 per essere stata Lady D nel film “Spencer”, nel quale interpretava proprio l’amatissima principessa. Al suo fianco, per il primo red carpet di coppia, la fidanzata Dylan Meyer. Le due fanno coppia dal 2019: proprio nell’estate di quell’anno per la prima volta si sono mostrate insieme. Da qualche mese, però, entrambe portavano un anello e dunque probabilmente la loro relazione è cominciata già prima della bella stagione.

Le due, che già si conoscevano, si sono ritrovate a casa di amici a New York. Il primo incontro c’era infatti stato nel 2013, sul set di un film: la compagna dell’attrice è infatti una sceneggiatrice. Le due condividono dunque la loro vita ormai da tre anni: di recente si sono fidanzate ufficialmente e presto arriverà il matrimonio. Non prima, però, del red carpet di coppia, nel quale hanno sfoggiato sorrisi e baci.

kristen stewart and fiancé dylan meyerpic.twitter.com/OFTqCIAl5x — for sapphics (@forsapphic) March 28, 2022













