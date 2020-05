Kristen Stewart/ “Robert Pattinson? Innamorarsi sul set è un errore” (Breaking dawn)

Pubblicità

Kristen Stewart, volto di Bella Swan in The Twilight Saga e stasera protagonista su Italia 1 con il primo capitolo di Breaking dawn, oggi è nota sia per la sua carriera cinematografica, sia per il gossip che le ruota attorno. Dallo scorso agosto ha reso pubblica la sua relazione con la nuova fidanzata, Dylan Meyer, che nei giorni scorsi, in occasione dei suoi 30 anni, si è fatta notare sui social con il suo tenero messaggio di auguri. La coppia, molto spesso immortalata dagli scatti dei paparazzi, si sarebbe legata a distanza di oltre sei anni dal primo incontro. Secondo quanto rivela Daily Mail, in quell’occasione le due si sarebbero trovate in un bar assieme ad altri amici e, quando il gruppo si sarebbe allontanato, Kristen avrebbe detto a Dylan “Mi sono innamorata di te”. Prima di legarsi a Dylan Meyer, Kristen Stewart ha avuto diverse relazioni piuttosto chiacchierate: una su tutte quella con Robert Pattinson, il noto Edward di Twilight.

Kristen Stewart: la presunta scappatella con Rupert Sanders

Kristen Stewart ha conosciuto Robert Pattinson si sono innamorati quando l’attrice aveva solo 18 anni. La loro storia, sull’onda di The Twilight Saga, ha riscosso un successo senza precedenti fino a quando la Stewart non è stata immortalata accanto a un altro uomo, il regista Rupert Sanders. Le immagini, catturate dall’occhio vigile dei paparazzi, sarebbero state scattate mentre il volto di Bella Swan era ancora fidanzata con Pattinson. Rupert Sanders, da parte sua, era invece sposato con la modella e attrice Liberty Ross, dalla quale ha divorziato due anni dopo, nel 2014. In una recente intervista concessa a Howard Stern per The Howard Stern Show, Kristen Stewart ha però ammesso di non essere mai stata a letto con lui e, definendo l’intervista come “la più schietta” mai rilasciata, ha ammesso di non essere mai stata innamorata del regista.

Kristen Stewart:”Robert Pattinson? Un ragazzo affascinante

Se Kristen Stewart tende a minimizzare la sua fugace avventura con il regista Rupert Sanders, la stessa cosa non vale per Robert Pattinson, al quale l’attrice ha riservato più volte parole piene di affetto. “Siamo stati insieme per anni, è stato il mio primo [amore]”, ha detto nel corso dell’intervista concessa a Howard. ‘Ero molto innamorato del mio ragazzo delle superiori. Super fott*tamente innamorata di lui ma – ha precisato Kristen Stewart – io e Rob eravamo un po’ più grandi”. Nel tracciare il ritratto del suo ex, Kristen Stewart parla di “un ragazzo affascinante” che non le sarebbe dispiaciuto sposare. Tuttavia, la Steward ha precisato che “l’errore più grande che un attore possa fare” è proprio quello di innamorarsi sul set, ma in quel caso, ha sottolineato, “non c’era niente che potessi fare”.



