Robert Pattinson e Kristen Stewart/ Fidanzati come Bella ed Edward di Twilight ma poi…

Robert Pattinson e Kristen Stewart sono non solo i protagonisti della saga di Twilight, ma per anni, sono stati al centro del gossip con la loro storia d’amore. Un rapporto nato proprio sul set e cresciuto, diventando ogni giorno più importante, nella vita vera. Dopo aver condiviso per mesi il set, aiutandosi e trascorrendo gran parte delle giornate l’una accanto all’altro, Robert Pattinson e Kristen Stewart si sono innamorati diventando ufficialmente una coppia. Un amore, tuttavia, vissuto lontano dalle luci dei riflettori. Entrambi, infatti, hanno sempre protetto il loro rapporto, evitando di rendere pubbliche le loro uscite. Una coppia riservata, ma amatissima dai fans che si sono disperati quando i due si sono lasciati. Per tantissimo tempo, sono stati molti quelli che hanno sperato di rivederli insieme. Nonostante la storia tra i due sia finita nel 2013, nel 2018, i fans, infatti, sono tornati a sperare in un ritorno di fiamma. E’ bastato un avvistamento per scatenare nuovamente i rumors rigorosamente smentiti dai diretti interessati.

ROBERT PATTINSON E KRISTEN STEWART, LA CONFESSIONE DI LEI

Dopo la rottura, Robert Pattinson e Kristen Stewart non sono più tornati insieme. Tra i due attori che si sono conosciuti quando erano giovanissimi, resta l’affetto e il rispetto reciproco. Di recente, infatti, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Howard Stern, l’attrice è tornata a parlare dell’ex fidanzato e lo ha fatto con estrema dolcezza e ammirazione. «Siamo stati insieme per anni. È stato il mio primo amore. È la persona migliore del mondo», ha ammesso l’attrice. La Stewart, inoltre, ha anche confessato che, di fronte ad una proposta di matrimonio di Pattinson, avrebbe detto sì. «Mi sarebbe piaciuto, anche se non ci ho mai pensato veramente», ha detto l’attrice. «Non sono una persona iper tradizionalista, ma allo stesso tempo ogni relazione che ho vissuto pensavo che fosse la storia della mia vita. Non sono mai stata una donna superficiale», ha poi concluso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA