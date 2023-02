Kubo e la spada magica/ Su Italia 1 il film d’animazione americano

Kubo e la spada magica, film di Italia 1 diretto da Travis Knight

Kubo e la spada magica va in onda su Italia 1 per la seconda serata di oggi, sabato 11 febbraio, a partire dalle ore 23:20. La pellicola è stata girata negli Stati Uniti d’America nel 2016 e prodotta dalla casa cinematografica Focus Features insieme alla Laika Entertainment mentre la distribuzione ai botteghini italiani è stata gestita dalla Universal Pictures.

Il soggetto è stato scritto da Shannon Tindle e Marc Haimes con quest’ultimo che si è occupato anche della sceneggiatura insieme a Chris Butler mentre la regia è stata affidata a Travis Knight. Nella versione originale in lingua inglese hanno prestato la propria voce al progetto vari artisti molto famosi tra cui Art Parkinson, Charlize Theron, Matthews McConaughey, Brenda Vaccaro, Ralph Fiennes, Rooney Mara, George Takei e Cary-Hiroyuki.

Kubo e la spada magica, la trama del film

In Kubo e la spada magica ci troviamo nell’antico Giappone, periodo nel quale vive un ragazzino di nome Kubo il quale è stato piuttosto sfortunato perché quasi ceco sin dalla nascita e vive in una grotta isolata dal mondo in una zona a picco sul mare. Con grande amore e passione si prende cura di sua madre malata e cerca di portare a casa quante più risorse possibili per pagare le medicine e dare da mangiare alla famiglia. Il suo lavoro consiste essenzialmente nel raccontare delle storie fantastiche agli abitanti dei villaggi vicini, facendo leva sulla sua capacità di animare gli origami che realizza e suonare un antico strumento giapponese che si differenzia dalla moderna chitarra per avere soltanto tre corde. Nelle sue storie l’eroe principale è sempre il proprio papà che un tempo era un coraggioso samurai. I suoi occhi gli permettono di vedere leggermente ed è per questo che la mamma gli vieta di uscire durante la notte perché potrebbe trovare le sue antiche sorelle e suo padre che sembrano essere intenzionati tutti ad accecarlo completamente. Una sera il giovane ragazzo complice la voglia di stare nelle villaggio per prendere parte ad una splendida festa sul ricordo dei defunti, si imbatte nelle sorelle della madre che da tantissimo tempo lo stavano cercando per ucciderlo. Il ragazzo scappa è soltanto grazie all’intervento della madre che di fatto si sacrifica per lui, riesce ad avere la vita salva. La mamma prima di morire dice al figlio che quelle storie che lui poi racconta nei villaggi sono reali per cui dovrà ritrovare l’armatura di quel samurai per riuscire a sconfiggere una volta per tutte il re Luna. In questa sua avventura il ragazzo si ritrova nella parte più a nord del Giappone con diversi compagni che avranno anche il compito di proteggerlo come una scimmia bianca che è stata incaricata dalla madre e alcuni personaggi dei suoi origami che magicamente hanno preso vita. Durante questa avventura dovranno superare tantissime prove e sconfiggere nemici davvero terribili, pronti a tutto pur di eliminare il ragazzo che rappresenta una minaccia per il regno di Luna.

