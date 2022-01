Kulusevski al Milan?/ Calciomercato: la Juventus può lasciarlo partire, la situazione

CALCIOMERCATO NEWS: KULUSEVSKI AL MILAN, LA SITUAZIONE

La finestra di calciomercato invernale terminerà ufficialmente tra pochissimi giorni ma in queste ore sembrano essere in rialzo le quotazioni riguardanti l’arrivo di Dejan Kulusevski al Milan. Lo svedese viene dato in partenza dalla Juventus dall’inizio di questo gennaio nonostante un contratto che lo lega ai bianconeri fino al giugno del 2025. Tuttavia, il brutto infortunio patito da Federico Chiesa sembrava potergli dare l’occasione per trovare maggior spazio in campo e giocare dunque con una certa continuità.

Calciomercato Juventus/ Derby col Torino per Nahitan Nandez del Cagliari

Le indiscrezioni più recenti rivelano in ogni caso che la Juve avrebbe aperto alla partenza in prestito del ventunenne ed il Milan sarebbe pronto a cogliere l’opportunità di aggiudicarselo. L’agente del calciatore, il procuratore Alessandro Lucci, avrebbe proprio sondato la disponibilità dei lombardi ad acquistare il suo assistito ma l’eventuale trattativa viene al momento frenata da due aspetti da non sottovalutare.

Calciomercato Milan/ Lazetic è a Milano, visite mediche ed attesa per la firma

CALCIOMERCATO NEWS: KULUSEVSKI AL MILAN, I PROBLEMI

Le chances di vedere Kulusevski al Milan entro la fine del calciomercato invernale potrebbero dunque non essere poi così elevate. Stando a Sky Sport la Juventus avrebbe sì aperto al prestito ma non in Italia, non volendo quindi rafforzare una concorrente per le posizioni al vertice del campionato. Sullo svedese si registra l’interesse dell’Arsenal e secondo calciomercato.com la cifra dell’eventuale riscatto sarebbe stata ritenuta troppo alta dai rossoneri.

LEGGI ANCHE:

VLAHOVIC ALLA JUVENTUS?/ Calciomercato, c'è l'accordo da 75 milioni con la Fiorentina

© RIPRODUZIONE RISERVATA