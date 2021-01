Kung Fu Panda 2/ Video, su Italia 1 il film d’animazione della DreamWorks

Kung Fu Panda 2 andrà in onda sabato 16 gennaio nella prima serata di Italia 1 alle ore 21.20. Si tratta di una pellicola di animazione dedicata ai più piccoli realizzata da DreamWorks Animation. Il regista del film è Jennifer Yuh, inoltre il film può essere definito commedia, avventura. Tra i doppiatori italiani dei protagonisti dell’opera di animazione ritroviamo Fabio Volo nei panni di Po.

Kung Fu Panda 2, la trama del film

Kung Fu Panda 2 si apre con uno scorcio storico dell’Antica Cina,, prospera grazie al governo benevolo dei pavoni. Questi avevano dato prosperità alla nazione orientale regalando anche i fuochi d’artificio, un dono che dava gioia e colore alla vita della popolazione. Il loro figlio però vedeva in questo dono qualcos’altro, un potere molto più oscuro, per questo motivo i genitori si rivolgono ad una divinatrice per trovare una soluzione. La donna li consiglia di fargli cambiare vita altrimenti se proseguirà per quella strada, verrà sconfitto da un guerriero bianco e nero temibile. Il pavone capì subito che il guerriero della predizione era un panda così ordinò al suo esercito di lupi di uccidere tutti i panda del paese aspettandosi i complimenti dei genitori che invece sconvolti da tale azione lo bandirono dal Paese. Egli giurò che al suo ritorno l’intera Cina si sarebbe inginocchiata. Vent’anni dopo, il guerriero dragone è un panda di nome Po, insieme ai cinque Cicloni. Il suo maestro lo chiama in una grotta confermandogli che era arrivato il momento di finire il suo addestramento e trovare finalmente la pace, così come aveva fatto lui.

In quel momento, il villaggio viene attaccato dai lupi, alla ricerca del metallo che serve per costruire l’arma di Shen. Il lupo è sconvolto nel vedere un panda ancora vivo e così Po, ha una visione, di quanto la madre lo abbandona ancora piccolo. Il lupo approfitta e lo colpisce scappando con il metallo. Po va così dall’oca, suo padre alla ricerca della verità e l’uomo gli conferma di averlo trovato dentro una cesta e averlo adottato. nel frattempo Shen conquista la città grazie alla sua feroce nuova arma. Il maestro Shifu si torva costretto a chiedere a Po e ai cicloni di andare a combattere Shen per riportare la pace ma il padre di Po è molto preoccupato e cerca di desisterlo dal partire senza successo, al Tigre lo rassicura. Durante il viaggio PO ha gli incubi e non riesce a trovare la pace interiore, gli amici cercano di convincerlo a parlare e raccontargli cosa è successo da turbarlo ma è ormai tardi sono arrivati nel villaggio di Shen.

Gli eroi passano inosservati ma il pavone sa dell’esistenza di Po e quindi invia i lupi a cercarlo e ucciderlo. Infatti, durante un rocambolesco inseguimento, vengono tutti fatti prigionieri e portati al cospetto del terribile Shen. Il pavone uccide la divinatrice sua prigioniera, ormai inutile per lui. nel frattempo Po e la tigre di nascondono nella prigione e così Po è costretto a rivelare all’amica perché non vuole uccidere Shen, è l’unico a sapere qualcosa sulle sue origini. Così il pavone spara a Po, lasciandolo ferito. Sarà la divinatrice a curare il panda e rivelargli la verità sul suo passato, così finalmente Po può tornare in città a dimostrare chi vuole davvero essere ormai consapevole che i genitori gli avevano salvato la via abbandonandolo. Tigre e i cicloni aiutano Po a salvare la città e finalmente Shen, vinto dalla sua stessa arma viene sconfitto. Il panda sa chi vuole essere adesso perciò torna a casa con i suoi amici, non prima di scoprire che in realtà suo padre è ancora vivo insieme ad altri panda che si sono salvati da quel terribile sterminio ordinato dal pavone.

