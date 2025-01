Kung Fu Panda 3, film su Italia 1

Sabato 25 gennaio, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film d’animazione Kung Fu Panda 3. La pellicola è distribuita da 20th Century Fox e prodotta dalla famosa DreamWorks Animation, casa di produzione di molti blockbuster, come Madagascar e Shrek, di cui è in lavorazione il quinto capitolo. Il film Kung Fu Panda 3 è uscito nelle sale il 17 marzo 2016 in formato 2D e 3D. La regia è curata da Alessandro Carloni e Jennifer Yuh che ha diretto anche Kung Fu Panda 2.

La voce italiana di Po è dell’attore e scrittore Fabio Volo. Nel 2019 ha dato voce al babbo di Ian e Barley Lightfoot nel film di animazione Onward. Nella versione originale c’è anche Dustin Hoffman che per la prima volta si cimenta nel doppiaggio di un personaggio di animazione ed è la voce originale del maestro Shifu. Altri attori che hanno prestato la loro voce sono Angelina Jolie (in questo momento nelle sale cinematografiche con il film Maria), Jackie Chan, Kate Hudson e David Cross.

La trama del film Kung Fu Panda 3: Po conosce il suo vero padre e conquista il suo Chi

Kung Fu Panda 3 è il terzo capitolo che racconta le vicende del Panda Gigante Po. Il maestro Shifu decide di lasciare la sua occupazione di insegnante di Kung Fu e affidare l’incarico a Po, ma nonostante le varie sollecitazioni, il panda non si sente pronto per iniziare questa nuova avventura.

I problemi però per il goffo animale non finiscono mai e, questa volta, a mettergli i bastoni tra le ruote è Kai. Una volta era amico di Oogway, ora la sua ambizione e la sua indole da combattente lo ha trasformato in uno spirito cattivo, perfido e minaccioso. La sete di potere di Kai lo ha portato in passato a escogitare un piano per rubare il Chi che rappresenta l’energia in grado di animare tutte le cose viventi.

Questo suo atto ha costretto Oogway a mandare in esilio il suo amico nel Regno degli Spiriti. Ora però il cattivo Kai è tornato di nuovo nel Mondo dei Mortali, con l’intenzione di sferrare un attacco al Palazzo di Giada e distruggerlo allo scopo di appropriarsi del Chi. Secondo il responso del destino, l’unico capace di arrestare la furia vendicativa di Kai è il Guerriero Drago, ma il Panda Gigante ancora non riesce a dominare il suo Chi, e non è consapevole nemmeno della sua identità, difatti suo padre è un’oca che lo ha adottato, ma non appartiene alla sua specie.

Un giorno però si presenta Li, suo padre naturale che avvia suo figlio alla riscoperta di se stesso, comunicandogli che esiste un villaggio dove vivono i suoi simili. Per Po il percorso è arduo, Kia comincia la sua avanzata e inizia a sconfiggere tutti i più grandi maestri di Kung Fu esistenti in Cina. Al nostro amico panda spetterà l’incarico di addestrare un gruppo di compagni giganti e goffi come lui e trasformarli in veri guerrieri.