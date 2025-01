Angelina Jolie è stata intervistata da Repubblica dopo l’uscita del film in cui ha interpretato la grandissima Maria Callas. Si tratta di una pellicola di Pablo Larrain, nelle sale italiane dal 1 gennaio 2025. Un anno importante per l’attrice, che ha appena divorziato ufficialmente da Brad Pitt, il quale secondo le ultime indiscrezioni starebbe per sposarsi con la sua nuova fidanzata. Intervistata via Zoom da La Repubblica, l’interprete ha voluto raccontare un po’ dell’ultima esperienza cinematografica.

L’attrice ha spiegato che prima di quel momento non aveva mai avuto l’occasione di vestire i panni di un’artista, tantomeno di un’icona come Maria Callas. Angelina Jolie ha raccontato che questo ruolo l’ha aiutata a riconnettersi con sè stessa, riportando alla luce le qualità di artista. “Mi ha sfidata come mai era successo prima“, ha spiegato, rivelando che è stato molto difficile, soprattutto pensando alla vita dell’icona Maria Callas, che resta ancora oggi una delle sue cantanti preferite. “Ha avuto un impatto fortissimo su di me“, ha risposto.

Angelina Jolie, la strana frase sui ricordi dimenticati: “Ho perso la memoria su tante cose perchè…”

Angelina Jolie ha poi svelato qualcosa di controverso, una confessione sulla memoria che nessuno si aspettava. L’attrice ha detto di avere un rapporto molto strano con i ricordi e che spesso dimentica alcuni pezzi della sua vita, forse per protezione. “Ci sono intere sezioni che non ricordo“, spiega l’ormai ex moglie di Brad Pitt. Secondo lei, il suo corpo la protegge portandole via veri e propri pezzi di memoria, probabilmente in risposta a traumi di qualche tipo. “Non è necessariamente un bene, ma forse lo è“, continua l’attrice. Oggi Angelina Jolie appare molto risoluta e ha rivalutato il rapporto con le persone.

“Preferisco una brutta verità a qualcosa di artificiale“, svela a Repubblica, raccontando di voler essere consapevole di quello che succede nel mondo e di impegnarsi ogni giorno per interessarsi in modo autentico alla vita della gente nonostante spesso esistano dinamiche dolorose e difficili. Infine, ai giornalisti racconta che quello che oggi la fa sorridere è fare del bene agli altri, ma non solo, Angelina Jolie è felice nel vedere le persone aiutare chi ha bisogno. L’attrice è ora attratta dalle cose semplici nonostante abbia anche ammesso di non amare molto le situazioni che la fanno sentire troppo a suo agio: “Cerco l’autenticità in tutti i campi della vita“.