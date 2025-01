Kung Fu Panda 2, film su Italia 1 con la voce di Fabio Volo

Sabato 18 gennaio 2025, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:25, verrà trasmesso Kung Fu Panda 2. Si tratta di un film d’animazione del 2011 diretto dalla regista di origine coreana Jennifer Yuh Nelson. Scritto dagli sceneggiatori americani Jonathan Aibel e Glenn Berger, è stato prodotto dalla famosissima casa cinematografica statunitense DreamWorks Animation e distribuito dalla United International Pictures. La pellicola Kung Fu Panda 2 è il sequel di Kung Fu Panda del 2008 ed è interpretata da Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman, Seth Rogen, Lucy Liu, David Cross, James Hong e Jackie Chan che riprendono i panni dei protagonisti presenti nel primo film.

Stavolta, a dare voce ai nuovi personaggi di Kung Fu Panda 2, si aggiungono anche Gary Oldman, Michelle Yeoh, Danny McBride, Dennis Haysbert, Jean-Claude Van Damme e Victor Garber. Nella versione italiana invece, anche in questo primo sequel la voce di Po è di Fabio Volo, mentre Francesco Pannofino interpreta Maestro Bue Infuriato.

La trama del film Kung Fu Panda 2: una scoperta sconvolge la vita di Po

In Kung Fu Panda 2, il simpatico e goffo panda Po, oramai considerato Guerriero del Dragone, assieme ai suoi cinque inseparabili amici Tigre, Scimmia, Vipera, Gru e Mantide, è chiamato a difendere la Cina dal terribile pavone Lord Shen. La serenità di Po viene messa alla prova quando scopre di essere stato adottato. Da qui in poi il panda inizierà a vivere una serie di flashback che gli permetteranno di ricordare e ricostruire i meravigliosi momenti vissuti coi suoi veri genitori.

Nel frattempo, l’oscuro Shen conquista la città di Gong Ming uccidendo Rino Tuonante e catturando Bue Infuriato e Croc. La tetra notizia arriva anche al maestro Shifu il quale ordina a Po e ai cinque cicloni di partire immediatamente. Giunti in città, Po e gli amici, tentano di liberare i maestri Bue Infuriato e Croc rinchiusi in prigione. Durante il rocambolesco inseguimento del capo dei lupi, i sei vengono fatti prigionieri e portati al cospetto di Shen dove il protagonista viene illuminato da una vecchia reminiscenza: la notte in cui era stato abbandonato era presente anche il pavone.

Il panda chiede spiegazioni e Shen mente colpendolo col suo cannone. Il panda ferito viene trovato e medicato dalla divinatrice. Sarà questa a invitarlo a desistere agli incubi: per vincere il tenebroso nemico d’acciaio Po dovrà ritrovare la pace interiore affrontando una volta per tutte la verità.

Il panda, tornato a Gong Ming, salva anzitutto i suoi amici e in seguito si erge su una barca capovolta. Grazie al ritrovamento della sua pace interiore, Po respinge i colpi di Shen, distrugge la flotta navale e, facendo appello alla sua innata bontà d’animo, cerca persino di convincere il pavone a convertirsi, ma questi rifiuta e lo attacca tagliando involontariamente le funi che sorreggono il cannone. Shen, quindi, muore schiacciato inesorabilmente dalla sua stessa arma.

Po, dopo aver scelto di essere ciò che vuole, torna finalmente a casa per riabbracciare il buon Ping. L’ultima scena mostra suo padre biologico vivere pacificamente in un luogo sperduto in mezzo ai monti.