Kylie Jenner e Timothée Chalamet fidanzati?/ Spunta l’auto di lei sotto casa…

Un semplice flirt o l’inizio di una vera e propria storia d’amore tra Kylie Jenner e Timothée Chalamet? Dopo il gossip lanciato dal portale DeuxMoi secondo cui la Jenner e l’attore si frequenterebbero dallo scorso gennaio, arriva un nuovo indizio su quella che sarebbe la coppia dell’anno e che, negli Stati Uniti, sta già scatenando vari pettegolezzi. Nelle ultime settimane sono tante le news sul presunto rapporto tra la regina dei reality e l’attore.

I due si sarebbero incontrati durante la sfilata di Jean Paul Gaultier. Un primo incontro a cui sarebbe seguita una cena presso un ristorante giapponese alla top model Kendall, la sorella di lei, e al suo attuale fidanzato, il cantante Bad Bunny. Notizie che hanno fatto il giro del mondo e a cui, oggi, si aggiunge un nuovo indizio.

Quello che sembrava un gossip destinato a spegnersi in poco tempo si sta trasformando in una notizia virale dopo la presunta presenza dell’auto di Kylie Jenner sotto casa di Timothée Chalamet. Secondo TMZ, infatti, i paparazzi avrebbero riconosciuto nel Range Rover nero il Suv di proprietà della Jenner che avrebbe raggiunto l’attore presso la mega villa che l’attore ha acquistato di recente a Beverly Hills.

In realtà il condizionale è d’obbligo perchè non si sa se l’auto sia effettivamente della Jenner. La notizia, tuttavia, in poco tempo, è diventata virale negli Stati Uniti e c’è chi punta ad una presenza della nuova coppia al Coachella 2023.

Kylie Jenner's car was spotted at Timothee Chalamet's house amid rumors they are seeing each other. https://t.co/G1slu0CmNh

— TMZ (@TMZ) April 14, 2023