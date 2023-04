Kylie Jenner, nuova fidanzata di Timothée Chalamet?/ Lo scoop diventa virale

Kylie Jenner e Timothée Chalamet, storia d’amore in corso? L’indiscrezione

Nelle ultime ore, un gossip in particolare sta facendo il giro del web; la più piccola di casa Kardashian, Kylie Jenner, avrebbe intrapreso una relazione con il noto attore Timothée Chalamet. Il gossip riportato da Repubblica, è partito dalla paginaInstagram Deuxmoi che ha lanciato questo incredibile scoop.

Gli utenti e i fan sono letteralmente entusiasti e pronti a scovare qualsiasi foto o indizi che li ritragga insieme. Kylie Jenner, dopo anni d’amore e due splendidi figli, ha interrotto la relazione con Travis Scott. Timothée Chalamet, invece, ha avuto diverse relazioni conosciute ai giornali scandalistici: Lourdes Leon, figlia di Madonna, Lily-Rose Depp e Eiza Gonzàlez. Nomi non da poco quelli che hanno affiancato l’attore, che ora avrebbe trovato la sua anima gemella propria nella sorella più piccola della famiglia Kardashian. Ovviamente, è ancora tutto da verificare si tratta di voci e nulla di più ma i fan già sognano.

Kylie Jenner è mamma di due splendidi figli: la primogenita Stormi Webster nata nel febbraio del 2018, e il secondogenito Aire Webster nato nel febbraio del 2022. Sempre molto riservata sulla sua vita privata, l’imprenditrice non ha annunciato molto presto la sua seconda gravidanza.

A dare l’annuncio ci ha pensato la stampa americana, il giornale Page Six, che ha svelato che la più piccola di casa Kardashian aspettasse il secondo figlio. In effetti, in alcune dirette sui social l’influencer aveva dichiarato: “Vorrei sette bambini un giorno, ma non in questo momento. La gravidanza non è uno scherzo, è una cosa seria e difficile. Non sono ancora pronta per questo”. Successivamente, la notizia è stata confermata da un video che mostrava le prime ecografie del piccolo in arrivo.

