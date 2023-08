Kylie Jenner: “Timothée Chalamet l’ha scaricata…”/ Fine della lovestory per la piccola Kardashian

Kylie Jenner scaricata dal fidanzato Timothée Chalamet

Delusione d’amore per la piccola tra le influencer di fama mondiale Kardashian, Kylie Jenner, che subirebbe un duro colpo per la lovestory conclusa con Timothée Chalamet.

Stando alle indiscrezioni del gossip international del momento, sarebbe già finita la storia d’amore, così come riprende

una fonte insider vicina ai due giovani al tabloid Life & Style. L’insider fa sapere che l’attore avrebbe lasciato l’imprenditrice statunitense. Lei, prima della rottura, avrebbe investito un forte sentimento nella relazione, tanto che avrebbe presentato l’allora amore top secret alla famiglia, negli ultimi mesi. “Gli amici raccontano che è stata scaricata”, si apprende sul conto della piccola e mora Kardashian.

I due preannunciati ex fidanzati, benché non avessero mai ufficializzato il loro amore, sembravano proseguire a gonfie vele, in gran segreto, la loro lovestory. Ma perché Timothée Chalamet avrebbe piantato in asso, improvvisamente, l’influencer dalle curve giunoniche, Kylie Jenner?

A quanto pare i troppi impegni negli affari e il lavoro tra i due non avrebbero dato il giusto spazio alla lovestory. “Le cose tra loro sono svanite perché sono entrambi troppo occupati e spesso in viaggio”, si apprende tra le indiscrezioni dell’insider. “Gli amici raccontano che Kylie Jenner è stata scaricata”, prosegue la fonte.

Kylie Jenner usata in amore, per via della popolarità?

Ma non é tutto. Ai danni della reputazione di risonanza internazionale della modella influencer, inoltre, si rileva che lui possa essersi servito della popolarità di Kylie per visibilità e la promozione al suo prossimo film, Wonka.

Tuttavia il sentimento che ha vincolato la modella a Timothée sarebbe forte: “lui è stato il primo ragazzo con cui lei ha trascorso del tempo dopo essersi separata da Travis Scott”. L’imprenditrice tra le star Kardashian potrebbe non aver metabolizzato la scelta dell’ormai ex di chiudere la loro relazione, e pertanto soffrire.

Recentemente la giovane modella ha svelato, inoltre, di essersi fortemente pentita della scelta di concedersi ad un ritocco volto a modificare il seno…











