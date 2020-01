La banda dei Babbi Natale/ Su Canale 5 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo

La banda dei Babbi Natale è una commedia che andrà in onda oggi, domenica 5 gennaio, su Canale 5 alle ore 21,20. É un film tutto made in Italy prodotto da Medusa Film e con la direzione del famoso Paolo Genovese, regista anche di perle del cinema italiano come Immaturi o Perfetti Sconosciuti. Il soggetto e la sceneggiatura sono curati dai protagonisti del film, il trio Aldo, Giovanni & Giacomo, con la collaborazione di Morgan Bertacca e Giordano Preda. Questa pellicola è l’ottava creazione del trio comico. Aldo Baglio interpreta Aldo, un siciliano trasferito a Milano, disoccupato e accanito giocatore d’azzardo, che a causa del suo vizio perde la fiducia dei suoi amici e della sua compagna Monica, riuscendo infine a recuperarla e trovare finalmente un lavoro. Giovanni Storti veste i panni di Giovanni, un veterinario di Milano, che conduce due vite parallele, da un lato è sposato con Marta con cui ha una figlia, e dall’altra parte vive una relazione con Veronica, una donna che abita in Svizzera con la figlia Eloise. Giacomo Poretti è invece Giacomo, un medico vedovo da tempo, che non riesce a dimenticare la defunta moglie e vive in una sofferenza continua che gli impedisce di iniziare qualunque relazione.

La banda dei Babbi Natale, la trama del film

La banda dei Babbi Natale è ambientato a Milano e narra la storia di tre amici Aldo, Giovanni e Giacomo, che decidono di formare una squadra di bocce, The Charlatans, e finiscono per essere arrestati dalla polizia per un possibile furto in un appartamento. Il commissario di polizia è infatti convinta che i tre facciano parte della famosa Banda dei Babbi Natale, dei ladri specializzati nel furto di appartamenti, che compiono i loro crimini vestiti appunto con un costume di Babbo Natale. Ovviamente gli uomini si professano innocenti e cercano di spiegare al commissario le vicende che hanno portato a quel malinteso. Aldo, irrecuperabile scansafatiche con la passione per le corse dei cavalli, rifiuta qualunque possibilità di lavoro facendosi mantenere dalla compagna Monica. Quando un giorno però quest’ultima scopre che l’uomo aveva venduto un prezioso ricordo della nonna per recuperare dei soldi decide di cacciarlo di casa. L’uomo chiede quindi rifugio ad un suo caro amico, Giacomo, triste vedovo che rifiuta di iniziare qualunque nuova conoscenza. Elisa, una sua collega, riesce però a farsi promettere che, nel caso in cui avessero perso nuovamente la gara di bocce, sarebbe uscito a cena con lei. Nel frattempo Giovanni, un veterinario che ha lo studio sotto casa di Giacomo, cerca di dividersi tra le sue due vite, quella con la moglie Marta a Milano, e quella con l’amante e futura moglie Veronica, in Svizzera. Nessuna delle due sa dell’esistenza dell’altra e entrambe chiedono all’uomo d’essere presente alla cena di Natale.

Giovanni cerca in ogni modo di fare avanti e indietro tra Lugano e Milano con poco successo. Nel frattempo arriva la sera della finale della gara e The Charlatans perdono per l’ennesima volta. Giacomo è quindi costretto ad andare a cena con Elisa e grazie ai suoi amici capisce di essere pronto per iniziare una nuova relazione e di essere veramente interessato alla donna. Intanto Giovanni cerca di confessare la verità alle sue due donne senza trovare però il coraggio. Tornati a casa i due trovano Aldo estremamente felice e con molti soldi, quest’ultimo infatti aveva perso di proposito la gara poichè aveva scommesso a favore degli avversari.

I due amici delusi lo cacciano via. Aldo capisce finalmente di avere sbagliato e cerca in ogni modo di recuperare la fiducia delle persone che ama cercando di riprendere i vari oggetti che aveva venduto al rigattiere scoprendo però che proprio i suoi amici avevano già comprato quegli oggetti per regalarglieli. I tre si travestono quindi da Babbo Natale per riuscire a entrare a casa della compagna di Aldo e farle trovare sotto l’albero la palla di vetro che apparteneva alla nonna ma proprio in quel momento vengono scoperti dalla polizia e portati in centrale. Il commissario non è convinta dalla storia degli uomini ma proprio in quel momento arrivano i veri criminali della Banda dei Babbi Natale e i tre amici vengono rilasciati.

A questo punto arrivano Monica, Marta ed Elisa. Mentre Aldo riesce a fare pace con Monica non va altrettanto bene a Giovanni infatti arriva anche Veronica e le due compagne scoprono finalmente la verità. La storia fa un salto temporale in avanti di un anno e troviamo Aldo che finalmente ha un lavoro, anche se continua ad avere la passione per il gioco d’azzardo, e Giacomo che continua la sua relazione con Elisa; Giovanni invece dopo avere deciso di chiudere con le vecchie compagne ha iniziato una conoscenza con il commissario di polizia. A distanza di 5 anni i The Charlatans si ritrovano di nuovo in finale e arriva la tanto agognata vittoria.



