La banda dei coccodrilli Tutti per uno/ Su Italia 1 il film con Fabio Spira

La banda dei coccodrilli, tutti per uno sarà trasmesso da Italia 1 per il pomeriggio televisivo di questo sabato 30 giugno 2019 a partire dalle ore 16. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata in Germania nel 2011 e che rappresenta il remake del film Vorstadtkrokodile. Tra l’altro questo è l’ultimo capitolo della Trilogia de La Banda dei coccodrilli. La regia è stata affidata a Wolfgang Groos In quale si è occupato anche della scrittura del soggetto mentre l’adattamento della sceneggiatura Per quanto riguarda questa versione cinematografica è frutto del lavoro di Christian Ditter e Martin Ritzenhoff. Nel cast sono presenti Nick Romeo Reimann, Fabio Belicchi, Fabio Spira, Leonie Tepe, Fabian Halbig, Manuel Steitz, Robijn Walter e Ella Marie Gollmer.

La banda dei coccodrilli Tutti per uno, la trama del film

Ora è il momento della trama di La banda dei coccodrilli Tutti per uno. In una piccola cittadina vivono i componenti di una banda di ragazzini conosciuta come la banda dei coccodrilli che cerca sempre comunque di essere di supporto ai vari concittadini nelle varie situazioni che si manifestano nella quotidianità. Durante la festa di compleanno di uno dei componenti della banda gli altri decidono di fare un bellissimo regalo a quest’ultimo ossia acquistando un go-kart con cui potrà mettere in bella mostra tutte le proprie capacità per quanto concerne la guida sportiva. Una volta messo in moto il go-kart anche altri componenti della banda possono soddisfare nei propri legittimi aspirazioni nel provare quantomeno una volta a guidare un bolide della velocità. Un giovane ragazzo di nome Hannes durante il suo giro di prova incappa in un brutto incidente che sembra mettere a rischio la sua vita per sempre.

Nello specifico il rovinoso urto del suo go-kart con alcune strutture ha intaccato il fegato del bambino che naturalmente viene immediatamente soccorso e portato nel più vicino ospedale. Dopo le analisi di rito, i dottori del pronto soccorso si rendono conto che per salvare la vita alla ragazzo sia necessario un trapianto di fegato.

Naturalmente sono a disposizione per questo genere di esigenza sia il padre che la madre del bambino e sia tutti gli altri componenti della banda dei coccodrilli. Vengono eseguiti diversi test e purtroppo nessuno degli aspiranti donatori dispone delle caratteristiche adatte per poter permettere di eseguire un trapianto con parametri di compatibilità soddisfacenti. A questo punto L’unica speranza è piccolino è rappresentata da suo fratello maggiore che tuttavia per i suoi trascorsi poco edificanti nelle vesti di piccolo criminale di quartiere si trova attualmente in prigione.

Una situazione a dir poco drammatica che tuttavia non scoraggia gli altri componenti della banda i quali si mettono immediatamente all’opera per riuscire a trovare un modo per poter far uscire di prigione fratello e quindi donare al fratellino bisognoso parte del proprio fegato. Dopo innumerevoli tentativi i componenti della banda riescono nel loro intento permettendo alla ragazza di uscire di prigione e soprattutto a loro amico di avere metà fegato e quindi poter continuare a vivere in maniera funzionale.



