La battaglia di Midway/ Su Rete 4 il film con James Coburn e Glenn Ford

La battaglia di Midway va in onda oggi, venerdì 18 settembre, a partire dalle ore 16 su Rete 4. Il titolo cinematografico è distribuito nel 1976 e realizzato negli Stati Uniti. È tratto da una sceneggiatura realizzata da Donald S. Sanford, con la produzione di Walter Mirisch e le musiche di John Williams. La regia è stata curata da Jack Smight, che nella sua carriera ha diretto titoli del calibro di La truffa che piaceva a Scotland Yard, Detective’s story, Airport ’75 e L’ultima odissea. Nel cast, il protagonista principale è il celebre interprete Charlton Heston, che nella sua carriera ha vinto due Premi Oscar: uno nel 1960 per Ben-Hur e un premio umanitario intitolato a Jean Hersholt. Viene affiancato dal collega Henry Fonda, a sua volta vincitore di due ambite statuette, una onoraria e l’altra per Sul lago dorato. Presente anche Robert Mitchum, autentica star apprezzata per numerosi film noir. Il parterre viene completato da James Coburn, Glenn Ford, Hal Holbrook e Toshiro Mifune.

La battaglia di Midway, la trama del film

La trama di La battaglia di Midway è ambientata nel mese di giugno 1942, nel bel mezzo della battaglia aeronavale che si stava tenendo, per l’appunto, sulle isole Midway. Protagonisti le truppe degli Stati Uniti e del Giappone, in uno scontro cruciale per le sorti della guerra del Pacifico. Infatti, a partire da questa lotta, l’espansione nipponica in oriente viene placata, con il conseguente via alla controffensiva americana. In questo scenario, il capitano statunitense Matthew Garth e suo figlio, il sottotenente Thomas, sono protagonisti delle loro vicende personali. Il secondo si è innamorato di una ragazza giapponese, Haruko, che vive negli Stati Uniti. La giovane viene accusata di collaborazionismo e la situazione si fa intricata, dato che ovviamente Thomas vuole salvare la sua amata. Matthew comprende la situazione e cerca di aiutare la coppia. Nel frattempo, la battaglia va avanti senza alcuna sosta. Vengono spiegati tutti i particolari tattici dello scontro da ambo le parti, con gli americani che hanno intenzione di rifarsi dopo la cruenta sconfitta di Pearl Harbour. Alla fine, gli americani riusciranno ad avere alla meglio grazie ad un esercito straordinario.



