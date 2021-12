La Bella e la Bestia, storia vera/ Pedro Gonzalez, l’ipertricosi e un grande amore

Chi pensa che i racconti della Disney siano soltanto favole da raccontare ai bambini in molti casi si sbaglia. Ci sono invece alcune storie tratte da vicende reali e persone realmente esistite. È il caso de La Bella e la Bestia, celebre cartone animato che nel 2017 è diventato anche un live action con Emma Watson, che i più conoscono nei panni di Hermione Granger in Harry Potter. La favola è ispirata alla storia vera di Pedro Gonzalez, uomo nato a Tenerife nel 1537 circa che soffriva di ipertricosi, una rara malattia genetica che comporta la crescita spropositata di peli in tutte le parti del corpo.

Aveva 10 anni quando venne catturato da alcuni pirati e, per la sua particolarità, portato in dono al sovrano Enrico II che lo prese immediatamente a cuore. Il re decise dunque di dargli un’educazione molto accurata.

La Bella e la Bestia ispirata alla storia di Pedro Gonzalez: l’amore per Catherine

Pedro imparò il latino, il francese, imparò le buone maniere e divenne a tutti gli effetti un gentiluomo. In età adulta iniziò anche a lavorare e venne sempre trattato con riguardo fino a quando Enrico II rimase in vita. Nonostante il suo particolare aspetto, una affascinante fanciulla si innamorò di lui: si chiamava Catherine e aveva 18 anni quando, nel 1573, lo sposò. La giovane gli diede sette figli, cinque affetti dalla stessa malattia del padre, uno glabro e uno di cui le fonti non danno specificazioni. Nel corso della sua esistenza, Pedro cercherà sempre di vivere dignitosamente, lavorando per assicurare alla sua famiglia una vita senza stenti e, soprattutto, lontana da sguardi giudicanti.

