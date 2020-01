La bella e la bestia/ Video, oggi su Rai 1 il film Disney tra i più amati (5 gennaio)

La bella e la bestia è un film d’animazione che andrà in onda oggi, 5 gennaio, su Rai 1 alle ore 21,25. Il film, il cui titolo originale è Beauty and the Beast, è stato prodotto nel 1991 dalla Walt Disney Feature Animation con la regia di Gary Trousdale e Kirk Wise. La pellicola si basa sulla fiaba “La bella e la bestia” di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont e le musiche sono state ideate dal compositore Alan Menken, mentre i testi sono stati creati da Howard Ashman a cui è dedicato il film (venne a mancare qualche mese prima dell’uscita della pellicola).

La bella e la bestia, la trama del film

La bella e la bestia racconta la storia di un giovane e bellissimo principe che viveva in un bellissimo castello. Il giovane però era estremamente viziato e crudele e una notte bussò alla sua porta una povera vecchietta chiedendo ospitalità. Il principe la cacciò via con disprezzo e proprio in quel momento l’anziana signora si trasformò in una fata stupenda. Per punirlo decise di trasformare il ragazzo in un orribile Bestia e tutta la sua servitù in oggetti. La fata gli lasciò una rosa magica che sarebbe rimasta fiorita fino al suo ventunesimo compleanno. Se fosse riuscito a fare innamorare una donna di lui prima che la rosa avesse perso l’ultimo petalo il principe avrebbe potuto ritrovare le sue vecchie sembianze, altrimenti sarebbe stato condannato a rimanere una Bestia per sempre. A distanza di dieci anni, in una piccola cittadina poco distante, viveva Belle, una bellissima ragazza un po’ eccentrica. A differenza delle sue coetanee la ragazza desiderava solo leggere e sognava una vita piena di viaggi e avventure. Nel villaggio viveva anche Gaston, un giovane pallone gonfiato, che cercava in ogni modo di conquistare Belle inutilmente. Un giorno Maurice, il padre di Belle, partì per un viaggio ma perdendosi finì proprio nel castello della Bestia.

Tutta la servitù accolse l’uomo con entusiasmo poichè era da molto tempo che non avevano ospiti ma la Bestia non gradì la visita e lo rinchiuse nelle segrete. Una volta scoperta la scomparsa del padre, Belle decise di andare a cercarlo e giunta alla dimora della Bestia si offrì come prigioniera al posto del padre. Il principe accettò nella speranza di riuscire finalmente a spezzare il maleficio. Una volta tornato in paese Maurice chiese disperatamente aiuto a Gaston e a tutti i suoi compaesani per liberare Belle.

Nel frattempo Belle e la Bestia iniziarono questa nuova convivenza, inizialmente i due si scontrarono duramente anche se la servitù cercava in ogni modo di farli avvicinare. Un giorno mentre la ragazza stava visitando il castello, si recò all’ala ovest, il cui accesso le era stato espressamente vietato. Qui scoprì la rosa incantata ma venne vista dalla Bestia che reagì così violentemente da spaventare Belle e farla scappare. Durante la fuga la ragazza venne aggredita da alcuni lupi ma fu proprio la Bestia a salvarla mettendo a rischio la propria vita e rimanendo ferito profondamente. Belle capì quindi che al di là dell’aspetto esteriore e delle cattive maniere si nascondeva qualcosa di buono in quella creatura e tra i due nacque finalmente un’amicizia che crebbe ogni giorno di più. Durante una serata romantica Belle ammette di sentire ancora molto la mancanza del padre e il principe le fa usare uno specchio magico che permette di vedere qualunque angolo del Mondo. La ragazza scopre così Maurice privo di forze che la cerca nella foresta.

La Bestia decide di mettere da parte i propri sentimenti e lascia liberare la ragazza di tornare dal padre nonostante questo significhi rinunciare alla possibilità di spezzare la maledizione. Le regala lo specchio magico e Belle lascia il castello. Una volta tornata in paese Belle scopre che Gaston ha progettato di fare rinchiudere il padre in manicomio se lei non accetta di sposarlo. Belle è così obbligata ad usare lo specchio magico per fare vedere a tutti i compaesani che la Bestia esiste davvero e il padre non è pazzo. Nonostante le rassicurazioni della ragazza sulla natura della Bestia Gaston e tutti gli abitanti del paese decidono di dirigersi verso il castello per eliminare la creatura.

Arrivati al castello inizia una battaglia tra gli oggetti animati e gli uomini mentre Gaston e la Bestia iniziano a combattere all’ultimo sangue. Il primo riesce a colpire il principe alle spalle perdendo però l’equilibrio morendo. La Bestia è ormai in fin di vita e Belle gli confessa in lacrime il suo amore, giusto un attimo prima che cada l’ultimo petalo. L’incantesimo è così finalmente spezzato e il principe ritorna finalmente ad essere il bellissimo ragazzo che era e così anche la servitù riprende le sembianze umane. Belle e il principe decidono quindi di sposarsi e vissero per sempre felici e contenti.

