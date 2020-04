La Bussola d’oro/ Video, su Rai 2 il film con Daniel Craig (oggi, 11 aprile 2020)

La Bussola d’oro va in onda oggi, 11 aprile, su Rai 2 dalle ore 15:45. Il film appartiene al genere fantasy/avventura ed ha debuttato nelle sale cinematografiche internazionali durante l’anno 2007. Il regista del film risulta essere tale Christopher Weitz che si è occupato anche della sceneggiatura della pellicola. Il cast del film contiene molti attori importanti, tra i quali spiccano Dakota Blue Richards, Daniel Craig, Nicole Kidman, Eva Green, Christopher Lee, Sam Elliott e Jack Shepherd. La fotografia è stata curata da Henry Braham mentre le musiche sono state realizzate dal due volte vincitore del premio Oscar Alexandre Desplat.

La Bussola d’oro, la trama del film

Le vicende de La Bussola d’Oro si svolgono in un universo parallelo. In questo universo, ogni essere vivente umano viene accompagnato da un daimon, una creatura animale che presenta l’essenza della propria anima. Ecco che quindi chi possiede un’anima gentile ha un daimon pacifico, mentre i più aggressivi vengono raffigurati come predatori. In questo mondo c’è un’orfana, chiamata Lyra Belacqua che vive da sola al Jordan College di Oxford, in Inghilterra. Lyra è in possesso di uno strano oggetto, chiamato comunemente la Bussola d’Oro che è in grado di dare una risposta a tutte le domande che gli vengono poste. Naturalmente le risposte non sono subito chiare, ma devono essere interpretate attraverso simboli ed immagini.

La ragazza, insieme al suo daimon chiamato Pantalaimon viene a conoscenza di una strana sostanza, denominata la Polvere, temuta dai potenti del proprio mondo. Lyra cercherà quindi di scoprire in più in merito a questa particella, formando un vero e proprio esercito di alleati. Allo stesso tempo, ci sarà il Magisterium, organo di controllo del mondo, che farà di tutto per ostacolare la ragazza. La lotta che ne seguirà sarà epica ed avrà risvolti incredibili per entrambe le fazioni in guerra.

Video, il trailer de La Bussola d'oro





