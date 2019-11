La caccia Monteperdido/ Anticipazioni 10 novembre: un thriller per Megan Montaner

Domenica 10 novembre, in prima serata, canale 5 trasmette la prima delle quattro puntate de La caccia – Monteperdido, fiction spagnola con Megan Montaner protagonista. Dopo aver conquistato il pubblico italiano interpretando la famosa Pepa de Il Segreto, l’attrice spagnola torna con un avvincente thriller psicologico, ricco di colpi di scena che in patria ha portato a casa ascolti record al punto da aver convinto la rete a produrre la seconda stagione che andrà in onda il prossimo anno. La caccia è composto da otto episodi, due per ogni puntata nel corso dei quali due agenti specializzati in sparizioni cercheranno di ricostruire la vicenda di Ana e Lucia. Megan Montaner sarà Sara Campos, uno dei sergenti. Al suo fianco ci saranno Alain Hernandéz nei panni di Victor Gomero, il Comandante della Polizia locale, Francis Lorenzo nei panni di Santiago Baìn, Raquel Mur in quelli di Bea Segura, Ana Montrell Mur è invece Carla Dìaz.

LA CACCIA – MONTEPERDITO: LA TRAMA

La trama racconta la storia di Ana Montrell (Daniela Rubio) e Lucia Castan (Irene Jimenez), due bambine di undici anni che, un giorno, tornando da scuola, spariscono nel nulla. Nononostante le incessanti ricerche, delle bambine non si è saputo più nulla e dopo cinque anni il caso è ancora irrisolto fino a quando Ana riappare in città in uno stato di incoscienza. Di Lucia, invece, non si sa ancora nulla. Il caso viene così riaperto e in città arrivano Sara Campos (Megan Montaner) e Santiago Bain (Francis Lorenzo), due agenti madrileni specializzati in sparizioni, decisi non solo a capire cosa sia accaduto ad Ana, ma anche a trovare Lucia. Ana, nel frattempo, si riprende e può finalmente riabbracciare la propria famiglia. I due agenti sperano di ricevere da lei l’aiuto necessario per risolvere il caso, ma Ana non ricorda assolutamente nulla e ciò scatenerà tensioni tra la famiglia di Ana e quella di Lucia.

LA CACCIA: ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 10 NOVEMBRE

Nella prima puntata de La caccia dal titolo “La tana del lupo”, Ana e Lucia, due bambine di 11 anni, tornando a casa dopo la scuola, scompaiono nella vallata di Monteperdido. Cinque anni dopo, Ana resta coinvolta in un incidente e viene ritrovata. Il caso sulla sua scomparsa e su quella di Lucia di cui, però, non si hanno notizie, viene riaperto dagli agenti Sara Campos e Santiago Bain che tolgono il caso al comandante Victor Gamero che si era occupato della scomparsa di Ana e Lucia cinque anni prima. Ana, purtroppo, non ricorda nulla del luogo, ma grazie a Victor, i due agenti scoprono il luogo in cui le due bambine sono state tenute prigioniere. Il rapitore, però, prima di fuggire, probabilmente con Lucia, ha dato fuoco a tutto non lasciando alcuna traccia.



