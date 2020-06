La cantina di Wader – l’eredità/ Su Canale 5 il film con Max von Pufendorf

La cantina di Wader – l’eredità andrà in onda oggi, 22 giugno, su Canale 5 nella fascia pomeridiana, alle 16:30. La pellicola realizzata nel vicino 2018 porta sullo schermo una storia drammatica delineata dalla buona sceneggiatura di Bernadette Feiler e dalla regia e direzione di Tomy Wigand, conosciuto in patria per aver diretto episodi della fortunata serie Squadra Cobra 11. Nel cast principale si trovano Henriette Richter-Röhl, Leslie Malton, Caroline Hartig, Max von Pufendorf, Sebastian Fräsdorfe Jürgen Heinrich mentre alla fotografia e al montaggio ci sono, rispettivamente, Dominik Berg e Christian Nauheimer. Il film è stato interamente girato in Germania e anche il cast è infatti interamente tedesco.

La cantina di Wader – l’eredità, la trama

La storia di La cantina di Wader – l’eredità ruota intorno ad Anne, una viticoltrice appassionata che si ritrova colpita da una grande tragedia quando alla morte del padre e dopo aver tanto sofferto per questa perdita scopre di dover dividere l’eredità della cantina con il padre e la madre. Questo non costituirebbe alcun problema se però la donna non sapesse che i due non hanno alcuna intenzione di tenere in vita la cantina e la memoria del padre ma intendono invece vendere le loro quote. Anne si ritrova allora a doversi rimboccare le maniche per riuscire a seguire sua figlia Tori, adolescente cieca con tutte le sue problematiche, e a non far cadere la cantina nelle mani del fratello del suo defunto padre, lo zio Bruno, da sempre grande nemico della loro famiglia. Riuscirà dunque Anne a gestire sia la sua vita da madre single, senza far mancare nulla a sua figlia e allo stesso tempo a evitare di perdere la cantina dell’amato padre?



