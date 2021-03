La caserma 2/ Ci sarà? Il gran finale lascia ben sperare ma gli ascolti..

La Caserma 2 ci sarà? E’ la domanda che si pongono le future reclute e soprattutto gli appassionati del programma di Raidue. Il docu-reality, terminato ieri sera con la vittoria della squadra Blu, ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei concorrenti di questa prima edizione. Una prima edizione chiusa in un clima inaspettatamente festoso con ospite Elettra Lamborghini. Resta da capire se una seconda stagione potrà vedere la luce o meno considerati gli alti e bassi della Caserma dal punto di vista del gradimento del pubblico. Se da una certa prospettiva, il finale di stagione ha ricordato quello più fortunato de Il Collegio, proseguito poi con altre edizioni, gli ascolti de La Caserma lasciano più di un dubbio al riguardo. Infatti con il passare delle settimane il gradimento del pubblico sembra essere diminuito, come evidenziano i dati dello share.

La Caserma 2 vedrà la luce?

Probabilmente è ancora troppo presto per esprimersi. In casa Rai dovranno fare le loro valutazioni su un possibile sequel de La Caserma. Il reality di certo non ha funzionato come Il Collegio, da cui ha palesemente preso ispirazione per il format. Dai circa due milioni e duecentomila ascolti della prima puntata, La Caserma è scesa a un milione e duecentomila con la quarta e penultima puntata. Come sarà andata, invece, la finale? Un rialzo degli ascolti potrebbe giocare a favore de La Caserma 2.



