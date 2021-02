La Caserma Rai 2/ William ed Elena: è già finita? Ciupilan vittima di uno scherzo tremendo

La penultima puntata de La Caserma va in archivio tra le lacrime della recluta Cimadori, alle prese con una vera e propria crisi di panico. Ma tutta la puntata, in realtà, è stata turbolenta, con liti, scherzi e nuovissime esercitazioni sulla neve. Allora partiamo dalla nomina dei due capitani, con la scelta di Ferettini per la squadra rossa e Nicholas Lapresa per la squadra blu. In realtà Nicholas è stato più spettatore che altro, dato che a causa di un infortunio non ha potuto prendere parte alle prove fisiche. Così ha lasciato il posto all’ambiziosissima Elena Santoro, sempre più nel mirino degli invidiosi e degli scettici. E’ stata una puntata terribile, invece, per George Ciupilan, che prima ha rosicato per l’ascesa della Santoro, poi ha perso la testa per uno scherzo rivelatosi meno tremendo del previsto.

La Caserma, cosa è successo nella penultima puntata? Lo spazzolino di George Ciupilan..

Lo scherzo di Peroni a Ciupilan lo ha mandato su tutte le furie. Specialmente nel momento in cui pensava che il suo spazzolino da denti fosse stato letteralmente inzuppato nello sciacquone del water. Ha sudato freddo il concorrente de La Caserma e non potrebbe essere diversamente. Per sua fortuna, alla fine, ha capito che lo scherzo di Peroni era molto più banale di quanto potesse pensare. Meno banale ma comunque abbastanza vomitevole, dato che la recluta ha deciso di sganciare una puzza tremenda sul suo cuscino. Nel frattempo si è consumato l’ennesimo scontro tra William Lapresa ed Elena Santoro. Tra i due sembrano prevalere le ruggini, dunque non propriamente il clima ideale per riavvicinarsi. Possibile che sia già finita?

La Caserma, prossima puntata si preannuncia commuovente. Elettra Lamborghini ospite?

Nella prossima puntata de La Caserma molti interrogativi troveranno risposta. Chi vincerà tra le due squadre? Quali concorrenti emergeranno più di altri alla fine di questa esperienza? E quali sviluppi ci saranno tra le coppie sbocciate all’interno del docu-reality di Raidue? Non resta che attendere la prossima settimana per scoprirlo, con le prime anticipazioni che rivelano un appuntamento imperdibile, con tanta commozione da parte di tutti i protagonisti per l’addio a La Caserma. Dalle immagini postate dalla Rai al termine della puntata di ieri sera si intravedono “feriti” e incredibili sorprese dal mondo dello spettacolo. Una delle grandi ospiti dell’appuntamento finale dovrebbe essere la showgirl Elettra Lamborghini.



