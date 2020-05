La Cattedrale del Mare/ Arnau e Aledis, le anticipazioni terza puntata svelano che..

Pubblicità

le dei nuovi episodi, andiamo a riepilogare cosa è accaduto nell’ultima puntata trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset. Il nostro protagonista Arnau, ormai diventato adulto, si innamora perdutamente di Aledis. La donna rappresenta uno spiraglio di evasione e felicità per l’uomo, reduce da anni infernali e tormentati per aver assistito all’impiccagione del padre alcuni anni prima. Il rapporto con Aledis dà adito a desideri proibiti, sogni impossibili e anche sensi di colpa. La storia d’amore con la giovane, infatti, parte fin da subito in salita per l’opposizione del padre, che per lei desidererebbe un ricco compagno e non un umile lavoratore come Arnau.

La Cattedrale del Mare, la sete di giustizia di Arnau e il matrimonio con Maria

Sono trascorsi molti anni dall’impiccagione del padre e Arnau ha sete di giustizia. Quando le difficoltà economiche si amplificano, il giovane non si perde d’animo e si presta a lavori umili pur di sopravvivere. Arnau e suo fratello Joan tornano a respirare quando una famiglia benestante può offrire loro un posto dove vivere. Ed è proprio qui che Arnau fa la conoscenza di Aledis, una bella ragazza che però è promessa sposa ad un altro uomo. Con il passare del tempo il protagonista de La Cattedrale del Mare, ripiega sulla dolcissima Maria, con la quale non scatta la scintilla. A causa delle pressioni della confraternita, Arnau la sposa e poco dopo si unisce all’esercito del Re. Al suo ritorno a Barcellona, la giovane Maria perde la vita per colpa della peste, così come accaduto a buona parte dei suoi famigliari.

Le Anticipazioni della Terza puntata de La Cattedrale del Mare

Martedì 2 giugno La Cattedrale del Mare torna su Canale 5 con una nuova puntata e due episodi inediti. Ritroviamo il nostro Arnau con prospettive di crescita interessanti. Dopo il grande valore dimostrato con l’esercito, il giovane compie il salvataggio di due bambini, ottenendo una importantissima ricompensa. La sua carriera può finalmente progredire, anche se un insidioso accadimento metterà a rischio la sua vita. Scampato il pericolo, Arnau inizia a comprendere profondamente il significato della vita e guarderà Mar con occhi molto diversi. Intanto Re Pedro gli comunica nuovi piani per il suo futuro, mentre Aledis – che si era messa sulle tracce del suo amato per una nuova vita insieme – scopre che è vivo, al contrario di quanto le era stato detto dalla madre di lui.



