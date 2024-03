La Compagnia dei Figliuoli lancia il BioTg/ Notiziario dei bambini su sostenibilità, ambiente e biodiversità

La Compagnia dei Figliuoli, associazione senza scopo di lucro fondata nel 2018, con il sostegno della Fondazione Grimaldi, con lo scopo di rilanciare le attività di istruzione dell’Istituto il Nuovo Bianchi a Napoli, presenterà il suo progetto chiamato BioTg in occasione della LetExpo 2024. Quest’ultima è la più grande fiera del trasporto e della logistica sostenibili, organizzata da ALIS Service in collaborazione con Veronafiere, a Verona tra il 12 e il 15 marzo 2024.

Una cornice, quella del LetExpo 2024, che per La Compagnia dei Figliuoli rappresenta un momento perfetto per presentare il suo BioTg, che guarda, come la fiera, al futuro, con la ferma volontà di promuovere una cultura green che possa accompagnare la società verso un’economia più sostenibile. Il BioTg, infatti, è un progetto innovativo e creato dall’associazione, che mira ad essere il primo notiziario realizzato da ragazzi e bambini sulla biodiversità e sull’importanza di preservarla e tutelarla. Inoltre, per La Compagnia dei Figliuoli il BioTg è anche uno strumento utile alla mission di promozione dell’attività educativa dell’istituto napoletano il Nuovo Bianchi, stimolando nei giovani l’attenzione per la sostenibilità ambientale.

Cos’è il BioTg della Compagnia dei Figliuoli

Il BioTg che La Compagnia dei Figliuoli presenterà al LetExpo 2024 è un progetto creato attorno ai ragazzi, ma destinato al grande pubblico. Lo scopo è quello di trattare le problematiche attuali che riguardano l’ambiente, la sostenibilità e la tutela ambientale, con una particolare attenzione sull’importanza di preservare la biodiversità marina e terrestre, condizione essenziale per tutte le forme di vita sul nostro pianeta ma troppo spesso ignorata.

I veri protagonisti del BioTg della Compagnia dei Figliuoli, tuttavia, sono i giovani studenti, che hanno concretamente e personalmente realizzato video, interviste a diversi personaggi di spicco sul tema ambientale, ma anche sopralluoghi e racconti, improvvisandosi dei piccoli giornalisti e raporter del clima. Centrale, tuttavia, anche l’aspetto educativo, che è passato anche per l’utilizzo di diversi linguaggi multimediali integrati. Gli studenti coinvolti nel BioTg della Compagnia dei Figliuoli si sono impegnati e, al contempo, divertiti grazie alle risorse messe in campo dall’Istituto in un innovativo ed importante progetto volto alla salvaguardia della vita sulla Terra.

La Compagnia dei Figliuoli e il rilancio dell’istituto Nuovo Bianchi di Napoli

Sempre guardando all’aspetto educativo del BioTg della Compagnia dei Figliuoli, il progetto puntava ad avvicinare, con un connubio tra serietà e ludicità, i ragazzi al mondo della sostenibilità, puntando alla realizzazione dell’Agenda 2030. Obiettivo importante, che oltre al coinvolgimento dei ragazzi, che saranno i futuri politici e decisori, deve arrivare anche agli adulti, ed è proprio la ragione per cui il progetto è destinato al grande pubblico.

Per quanto riguarda il destino dell’Istituto il Nuovo Bianchi, sotto la guida della Compagnia dei Figliuoli punta a diventare un istituto bilingue per la scuola primaria e l’infanzia paritaria, destinato soprattutto alle fasce meno fortunate del territorio napoletano, che potranno contare su una realtà educativa d’eccellenza. La stessa filosofia, d’altronde, che ha accompagnato dal 2021 il rilancio dell’Istituto Scuole Pie Napoletane, che proprio grazie alla Compagnia dei Figliuoli accoglie ora una scuola materna, una primaria e una secondaria di primo grado.

